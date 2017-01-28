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Quaresma'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması

28 Ocak 2017 Cumartesi, 13:37:52

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    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bugün yapılan Divan Kurulu Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalar yaptı.

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    Yıldırım, ezeli rakipleri Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma'nın bir süre önce kendilerine teklif edildiğini söyledi.

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    Başkan Yıldırım, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli futbolcunun avukatının kendilerine şartlarını sunduğunu belirtti.

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