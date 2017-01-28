FUTBOL
Quaresma'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması
28 Ocak 2017 Cumartesi, 13:37:52 | Güncelleme: 14:06:26
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bugün yapılan Divan Kurulu Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Yıldırım, ezeli rakipleri Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma'nın bir süre önce kendilerine teklif edildiğini söyledi.
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Başkan Yıldırım, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli futbolcunun avukatının kendilerine şartlarını sunduğunu belirtti.
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Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:
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"Beşiktaş'ta şu an oynayan oyuncular bize gelmek istiyor. Quaresma'nın avukatı aradı bizi. Benle görüşmek istediler, kabul etmedim."
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"Transfer olmak istiyormuş. İyi dinlesinler. Gönderdi bize isteklerini. Bizim elimizde belge, istiyorlarsa gösteririm."
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"Ama almayacağım söyleyeyim. Başka oyuncular da gelmek istiyor. Mukavelesi devam eden oyuncular... İsterlerse hepsini söylerim ama o çocuklara yazık."
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Bu açıklamaların üzerine Beşiktaş Kulübü İletişim Danışmanı Rıdvan Akar, Twitter'dan Yıldırım'a göndermede bulundu...
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Rıdvan Akar, Twitter hesabından "Ben Quaresma'nın kimseye küfrettiğini duymadım. Almazlar :)" diye tweet attı.
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Hatırlanacağı gibi İsmail Köybaşı, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Fenerbahçe'yle ilgili küfürlü tezahürata katılmış, Fenerbahçe'ye imza atarken bundan dolayı özür dilemişti.
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MENAJERİ KONUŞTU
Yıldırım'ın açıklamalarına Quaresma'nın menajeri Rui Costa'dan da cevap geldi.
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Haber1903'e konuşan Costa şunları söyledi:
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"Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Bu konu hakkında da hiçbir fikrim yok. Bin tane ajans var ve herkes herkesi birbirine öneriyor."
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"Biz oyuncumuzu kimseye önermedik ve Quaresma, Fenerbahçe'de asla oynayamaz. Ne Fenerbahçe'ye ne de başka hiçbir kulübe gidemez."
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"Ricardo, Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynayacaktır. Aziz Yıldırım, böyle bir şey söylediyse bunda kesin bir problem vardır."
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"Ricardo Beşiktaş'ın oyuncusudur. Beşiktaş'ın oyuncusu olarak kalacaktır."
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QUARESMA DA CEVAP VERDİ
Bu gelişmelerin ardından Quaresma da Yıldırım'ın sözlerine cevap verdi.
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Portekizli oyuncu, Beşiktaş armasını öptüğü bir görseli Instagram'dan paylaştı ve şunları yazdı:
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"Bu sembolü öpüyorum çünkü bu kulübü seviyorum. Benim oynayabileceğim tek bir kulüp var, o da Beşiktaş. Pazartesi görüşmek üzere."
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