Denizlispor: 1 - Adana Demirspor: 1 | MAÇ SONUCU

DENİZLİSPOR: 1 - ADANA DEMİRSPOR: 1
STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Emre Malok, Baran Eraslan, Mehmet Salih Mazlum
DENİZLİSPOR: Asil Kaan Güler, Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Sankoh, Burak Altıparmak, Kappel, Anıl Taşdemir (Dk. 64 Barış Örücü), Ziya Alkurt, Yasin Ozan
ADANA DEMİRSPOR: Emrullah Şalk, Servan Taştan, Mehmet Taş (Dk. 59 Grbic), Pote, Sercan Kaya, Waldison, Göksu Alhas, Oğuzhan Berber, Raspopovic, Berkay Samancı, Serkan Yanık
GOLLER: Dk. 48 Kappel (Denizlispor), Dk. 71 Grbic (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Dk. 50 Mehmet Taş, Dk. 57 Göksu Alhas, Dk. 90+3 Servan Taştan (Adana Demirspor)
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