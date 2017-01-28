Günün transfer haberleri (28.01.2017)

28 Ocak 2017 Cumartesi, 16:30:02 | Güncelleme: 16:39:33
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Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, “Transferin bitmesine sayılı günler kaldı. Bir an önce bitsin ki hakkımdaki haberler de son bulsun. Ben Beşiktaş’ta geçen sene şampiyonluk yaşadım. Çok güzel anlara tanıklık ettim. O güzel günleri bu sene de yaşamak istiyorum. Ayrıca İstanbul’da kurulu bir düzenim var. Bunu bozmam” dedi.(Milliyet)
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, yönetim kurulunun takımı güçlendirmek için çalışmalar yaptığını belirterek, “Bir iki tane de değerli oyuncu bulursak transfer yapabiliriz” dedi.(Takvim)
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Yeni bir golcü almak isteyen Beşiktaş'ın iki güçlü adayı var. Başkan Orman, Demba Ba'dan yana. Transfer komitesi ise, Jackson Martinez'in daha yararlı olacağını savunuyor. İki oyuncu için yönetimde adeta '1-1 beraberlik' durumu var. Bu beraberliğiyse Şenol Güneş'in tavrı bozacak.(Hürriyet)
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Luis Ibanez'i göndermek isteyen Trabzonspor, Kızılyıldız ile sezon başında yaptığı anlaşmanın kurbanı oldu. Arjantinli futbolcu, Sırp ekibiyle Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına çıktığı için, FIFA talimatı gereği başka bir kulüpte oynayamayacak.(Milliyet)
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Galatasaray Yönetimi, yeni bir forvet bulamadığı için Podolski'ye kalması konusunda baskı yapmaya başladı. Sarı-kırmızılıların, "Sana ihtiyacımız var" diyerek sezon sonuna kadar devam etmek istediği ifade edildi.(Milliyet)
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30 yaşındaki kalecinin menajeri Fonseca ile görüşen yönetim, 2018’de bitecek sözleşmeyi 4 yıl daha uzatmayı düşünüyor. Hedef; Muslera’ya 35’inde jubile yaptırıp antrenör kadrosuna almak. (Takvim)
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İkinci yarı kadro planlamasında bazı futbolcuların kiralanması gerektiği yönünde yönetime görüş bildiren Teknik Direktör Şenol Güneş, özellikle Veli Kavlak ile Aras'ın gidebileceğini bildirdi.
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31 yaşındaki Demba Ba'nın sadece geçtiğimiz temmuz ayında kırılan bacağına ilişkin raporları değil, bütün sağlık raporlarını isteyip en ince ayrıntısına kadar baktı. Yönetim de buradan gelen olumlu rapor üzerine Demba Ba’nın transferine karar verdi.
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Galatasaray yönetimi, son dönemde formsuz bir görüntü sergileyen Bruma'nın sözleşme kararını sezon sonuna bıraktı. (Hürriyet)
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Burak Yılmaz, son günlerde Beijing Guoan’a imza atınca elinde tek gerçek santrafor olarak Umut Bulut’la kalan sarı-kırmızılılar bu defa Podolski’nin gitme ihtimaline karşı en az bir golcü transferini bitirme noktasına getirip bekleyecek. (Vatan)
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Fenerbahçe'de bir yönetici Mehmet Ekici'nin anne-babasını arayarak "Yapılan açıklamalardan etkilenmeyin. Biz oğlunuz için size söz verdik. Bu transfer Ocak ayında bitmezse Haziran ayında bitecek. Oğlunuz artık Fenerbahçeli Mehmet. Böyle ahlaklı bir çocuğu asla yarı yolda bırakmayız" dedi.(Sabah)
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Konyaspor, başarılı futbolcuyu transfer etmek için kendisiyle anlaşmaya vardı. Ancak Fenerbahçe, 10 numara transferi yapmadan Aatif’ı bırakmak istemiyor. Yeşil- Beyazlılar ise Aatif’ı bir an önce kadroya katmak için Sarı-Lacivertliler’e baskı yapıyor.(Fanatik)
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Fırtına, Mas, Pereira, Medjani, Olcay Şahan ve Rodallega ile Ocak ayına damga vurdu. Ancak Mehmet Ekici krizi ve onun kadro dışı kalması bu bölgeye yeni arayışların başlamasına sebep oldu. El Kaddouri ve Orallena, Karadeniz ekibinin radarında...(Fanatik)
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Gençlik operasyonu için düğmeye basan Galatasaray, 5 ismi denemeye aldı. Jan Olde Riekerink’in de beğendiği 1.87’lik kaleci Mikovic ile resmi sözleşme imzalanacak. (Fotomaç)
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Trabzonspor'un Tolgay Arslan ile görüşmesinde, gurbetçi oyuncu 3 milyon euroya yakın bir maaş talebinde bulundu. BeIN Sports'un haberine göre; Trabzonspor'un ayrıca Tolgay Arslan konusunda Beşiktaş'ı da ikna etmeye çalıştığı söylendi.
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Beşiktaş'ın, Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı Brezilyalı Anderson Talisca, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, Benfica'dan ayrılık sürecini anlattı ve oraya bir daha dönmek istemediğini söyledi. Talisca "Sözleşmem gereği Portekiz'e geri dönebilirim. Fakat dönsem bile Benfica'dan ayrılacağım. Başkan ve başkan yardımcısı gitmeden, asla Benfica'ya dönmem" dedi. Talisca, kendisi için yalan ifadeler kullanıldığı için geri dönmeyeceğini belirterek şöyle devam etti: "Daha fazla para kazanmak istediğim için ayrılmak istediğimi söylediler. Büyük yalan. Kulüpten ayrılmamı onlar istedi. Hâlâ nedenini bilmiyorum." (Fotomaç)
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Cruzeiro'lu De Arrascaeta'nın transferi rafa kaldırıldı. Fox Sport, Fenerbahçeli yöneticilerin, 22 yaşındaki yetenekli oyuncunun kulübü ve menajeriyle masaya oturduğunu ancak pazarlığın 15 milyon euro'dan başlaması üzerine görüşmeleri sonlandırdığını duyurdu. (Fotomaç)
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Fırtına'nın sezon başında Porto'dan 750 bin euro'ya kiraladığı Suk, Süper Lig'e gol atmadan veda ediyor. Güney Koreli forvet, lig ve kupada oynadığı 17 maçta 906 dakika sahada kaldı. Suk'un Portekiz ekibi Belenenses'e gideceği öne sürüldü. (Fotomaç)
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Fenerbahçe'de '10 numara' transferi için gündeme gelen son aday Rodriguinho konusunda girişimler devam ediyor. Globo Esporte, Corinthians'ın perşembe akşamı Türkiye'den gelen Fenerbahçeli yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdiğini yazarken, sarı-lacivertli ekibin ilk teklifinin yetersiz bulunarak kabul edilmediği vurgulandı. 28 yaşındaki oyuncunun, Avrupa'ya transfer olma konusunda istekli davrandığı ve görüşmelerin devam ettiği dile getirildi. Fenerbahçe'nin yeni öneride bulunduğu ve yanıt beklediği belirtiliyor. (Fotomaç)
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İtalyan basını, Robin van Persie ile Amsterdam’da yemek yiyen Napoli'li yöneticilerin, F.Bahçe’den aldığı ücreti duyunca masadan kalktığını yazdı. The Sun gazetesi, Van Persie ile Napoli'nin yanı sıra Sao Paulo'nun da ilgilendiğini yazarken, Hollandalı oyuncunun her an Fenerbahçe'den ayrılabileceğini ileri sürdü. BAE'de yayın yapan Gulf News de Van Persie'nin ay başındaki Dubai tatili sırasında Al Ahli başkanıyla görüştüğünü iddia etmişti. (Fotomaç)
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İngiliz basını, Slaven Bilic’in çalıştırdığı West Ham’ın Hasan Ali Kaldırım’ın menajeriyle pazarlık halinde olduğunu belirtti. (Fotomaç)
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Beşiktaş Kulübü Transfer Komitesi’nin Adebayor ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. Bonservisi elinde olan Togo’lu golcü oyuncu için son kararı Başkan Fikret Orman’ın vereceği belirtildi. Arsenal, Manchester City, Real Madrid gibi dünya devlerinde forma giyen Adebayor son olarak ise Crystal Palace’da forma giymişti. (Haber1903)
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Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, transfere ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. Kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını son sürat devam ettirdiklerini belirten Uslu, "Görüştüğümüz yabancı futbolcu şu anda Türkiye'den çok uzakta bulunuyor. Resmi imza işlemleri bir hayli vakit alacağından, oyuncunun en geç bu akşam Türkiye'ye gelmesi gerekiyor." diyerek her şeyin bugün netleşeceğini ifade etti.
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Ara transfer döneminde Galatasaray'la adı geçen Villarreal'li Alexandre Pato, Çin takımı Tianjin Quanjian'a transfer oluyor. 27 yaşındaki forvetin, Roma'da Çin ekibi için sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi.
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10 numara arayışında rotanın çevrildiği Crezeiro'lu Giorgian de Arrascaeta için Fenerbahçe, çok farklı bir yöntem izliyor. Futbolcuyu ara transfere yetiştirmek isteyen sarı lacivertliler, menajeri Daniel Fonseca ile pazarlığı oturdu. Finansal Fair-Play anlaşması gereği devre arasında 2.4 milyon Euro harcama şansı bulunun Fenerbahçe, oyuncunun yüzde 50 hakkına sahip Fonseca'ya "Cruzeiro ile anlaş, transferi gerçekleştir. Bu parayı biz sana yeni sezonda ödeyelim. Senin payın da kalsın. Sonraki satıştan yüzde 50'si senin olsun." teklifini iletti. (Sözcü)
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Fransız basınının iddiasına göre Chelsea, Courtois’yı Real Madrid’e gönderdikten sonra Muslera’yı almak için yedek kalecisi Begovic ile takas yoluna gidecek. Nando için ayrıca bir miktar da para ödenecek.
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Beşiktaş yönetiminin kendisini Mehmet Ekici'nin takasında kullanmak istemesi üzerine menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye mesaj gönderen Tolgay Arslan, krize neden oldu. Tolgay yönetime takımdan ayrılmayı düşündüğünğü Fenerbahçe'nin kendisini takımda görmek istediğini söyledi. Yönetim ise Trabzonspor'a gitmeyi reddeden Tolgay'ın menajeri Kees Vos'u İstanbul'a davet çağırdı. Rakamın 5 milyon euro olduğunu, Avrupa'dan isteyen bir takım olması durumunda satışına izin vereceklerini söyledi. Vos, Tolgay için Sunderland'in kendilerine bir taleplerinin olduğunu iletti. Vos ile yapılan görüşmede Fenerbahçe için rakamın 7.5 milyon euro olduğu, kendilerinden habersiz herhangi bir görüşme yapılması durumunda iki tarafı da FIFA'ya şikayet etme resti çekildi. (Fotospor)
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Japon basınına göre; Podolski, Vissel Kobe ile 8 milyon euroya anlaştı, sıra Galatasaray'da. Podolski, Akhisar maçında son kez taraftarının karşısına çıkabilir. (Sporx)