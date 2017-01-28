Günün transfer haberleri (28.01.2017)

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Beşiktaş yönetiminin kendisini Mehmet Ekici'nin takasında kullanmak istemesi üzerine menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye mesaj gönderen Tolgay Arslan, krize neden oldu. Tolgay yönetime takımdan ayrılmayı düşündüğünğü Fenerbahçe'nin kendisini takımda görmek istediğini söyledi. Yönetim ise Trabzonspor'a gitmeyi reddeden Tolgay'ın menajeri Kees Vos'u İstanbul'a davet çağırdı. Rakamın 5 milyon euro olduğunu, Avrupa'dan isteyen bir takım olması durumunda satışına izin vereceklerini söyledi. Vos, Tolgay için Sunderland'in kendilerine bir taleplerinin olduğunu iletti. Vos ile yapılan görüşmede Fenerbahçe için rakamın 7.5 milyon euro olduğu, kendilerinden habersiz herhangi bir görüşme yapılması durumunda iki tarafı da FIFA'ya şikayet etme resti çekildi. (Fotospor)