Günün transfer haberleri (28.01.2017)

İtalyan basını, Robin van Persie ile Amsterdam’da yemek yiyen Napoli'li yöneticilerin, F.Bahçe’den aldığı ücreti duyunca masadan kalktığını yazdı. The Sun gazetesi, Van Persie ile Napoli'nin yanı sıra Sao Paulo'nun da ilgilendiğini yazarken, Hollandalı oyuncunun her an Fenerbahçe'den ayrılabileceğini ileri sürdü. BAE'de yayın yapan Gulf News de Van Persie'nin ay başındaki Dubai tatili sırasında Al Ahli başkanıyla görüştüğünü iddia etmişti. (Fotomaç)