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FUTBOL

Günün transfer haberleri (28.01.2017)

28 Ocak 2017 Cumartesi, 16:30:02

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    Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, “Transferin bitmesine sayılı günler kaldı. Bir an önce bitsin ki hakkımdaki haberler de son bulsun. Ben Beşiktaş’ta geçen sene şampiyonluk yaşadım. Çok güzel anlara tanıklık ettim. O güzel günleri bu sene de yaşamak istiyorum. Ayrıca İstanbul’da kurulu bir düzenim var. Bunu bozmam” dedi.(Milliyet)

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    Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, yönetim kurulunun takımı güçlendirmek için çalışmalar yaptığını belirterek, “Bir iki tane de değerli oyuncu bulursak transfer yapabiliriz” dedi.(Takvim)

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    Yeni bir golcü almak isteyen Beşiktaş'ın iki güçlü adayı var. Başkan Orman, Demba Ba'dan yana. Transfer komitesi ise, Jackson Martinez'in daha yararlı olacağını savunuyor. İki oyuncu için yönetimde adeta '1-1 beraberlik' durumu var. Bu beraberliğiyse Şenol Güneş'in tavrı bozacak.(Hürriyet)

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