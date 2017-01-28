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Liverpool: 1 - Wolverhampton: 2
FUTBOL

Liverpool: 1 - Wolverhampton: 2 | MAÇ SONUCU

Kendi evinde 2-1 yenilen Kırmızılar, İngiltere Federasyon Kupası'na veda etti

28 Ocak 2017 Cumartesi, 17:33:06 Güncelleme: 17:42:20

Liverpool, FA Cup 4. Tur maçında Wolverhampton'ı konuk etti.

Wolverhampton, henüz 54. saniyede Richard Stearman'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Liverpool, 41. dakikada Andreas Weimann'ın attığı 2. gole engel olamayınca konuk ekip soyunma odasına 2-0 önde gitti.

2. yarıda müthiş bir baskı kuran Liverpool, 86. dakikada Divock Origi'nin golüyle farkı bire indirdi ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-1 Wolverhampton'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla beraber Liverpool, İngiltere Federasyon Kupası'ndan elenmiş oldu.

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