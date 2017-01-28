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Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir
FUTBOL

1461 Trabzon'dan Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaret

1461 Trabzon yönetimi ve oyuncuları, Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti

28 Ocak 2017 Cumartesi, 19:07:54 Güncelleme: 19:09:35

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon yönetimi ve oyuncuları şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti.

Bor ilçesi Çukurkuyu belde mezarlığına gelen yöneticiler ve oyuncular, şehidin kabri başında dua okudu.

Kulübün idari koordinatörü Serkan Ünver, yarın Niğde Belediyespor ile karşılaşacaklarını belirterek, "15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminde kahramanca önemli bir görevi üstlenen şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettik. Şehidimizi rahmetle anıyoruz, mekanı cennet olsun." dedi.

Yöneticiler ve oyuncular daha sonra şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i evinde ziyaret ederek taziyelerini iletip, 51 numaralı kırmızı-beyazlı formayı hediye etti.

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