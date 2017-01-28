Galatasaray sorusuna yorum yok!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor'u galibiyetinden ötürü tebrik eden Tudor, "İlk yarı iyi oynamadık. Rakibimizin çok kontratağı vardı ve bir pozisyonda golü yedik. İkinci yarı daha iyi oynadık, oyunu domine ettik ama gol bulamadık. Rakibimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Tudor, bir gazetecinin, Galatasaray ile adının anılması ile ilgili sorusuna "Ben de gazetelerden okudum ama sezon sonuna kadar Karabükspor ile sözleşmem var. Şu anda buraya bağlıyım ve işime odaklanıyorum." şeklinde cevap verdi. Tudor, "Teklif aldınız mı?" şeklindeki soru üzerine de "Yorum yok." ifadesini kullandı.