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Galatasaray sorusuna yorum yok!

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, 1-0 yenildikleri Çaykur Rizespor maçı için istedikleri oyunu oynamakta zorlandıklarını dile getirirken, adının Galatasaray ile anılması için de "Yorum yok" dedi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 19:51:16 Güncelleme: 19:54:55

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor'u galibiyetinden ötürü tebrik eden Tudor, "İlk yarı iyi oynamadık. Rakibimizin çok kontratağı vardı ve bir pozisyonda golü yedik. İkinci yarı daha iyi oynadık, oyunu domine ettik ama gol bulamadık. Rakibimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Tudor, bir gazetecinin, Galatasaray ile adının anılması ile ilgili sorusuna "Ben de gazetelerden okudum ama sezon sonuna kadar Karabükspor ile sözleşmem var. Şu anda buraya bağlıyım ve işime odaklanıyorum." şeklinde cevap verdi. Tudor, "Teklif aldınız mı?" şeklindeki soru üzerine de "Yorum yok." ifadesini kullandı.

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