Kayserispor - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

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KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE



STAT: Kadir Has

SAAT: 19.00

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: BeIN SPORTS 1

KAYSERİSPOR: Ahamada, Levent, Douglao, Kana Bıyık, Erkan, Lawal, Rotman, Varela, Deniz, Güray, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Salih, Alper, Lens, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat



Ligde geçen hafta Medipol Başakşehir'e ilk yenilgisini tattırarak zirve iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler, Kayseri deplasmanında puan kaybı yaşamak istemiyor.



Geride kalan 19 hafta sonunda 35 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer alıyor. Son 4 haftadır kaybetmeyen sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda ise 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.



Ev sahibi Kayserispor ise teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında arayacak. Yalçın yönetimindeki Kayserispor sahaya çıktığı iki lig maçında da gol atamazken, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-0 yenildi, Akhisar Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı.



ÜÇ EKSİK VAR

Fenerbahçe, 3 futbolcusundan yoksun bir şekilde Kayserispor karşısında... Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Volkan Şen ve Ozan Tufan'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal Milli Takımı'nda yer alan Moussa Sow da Kayserispor maçında forma giyemiyor.



Geçen hafta sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşmasında oynayamayan Mehmet Topal ile Aatıf Chahechouhe ise iyileşerek takıma döndü.



KART CEZASI SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım, Jeremain Lens ve sakatlığı bulunan Ozan Tufan, Süper Lig'de geride kalan haftalarda üçer sarı kart gördü.



Kayserispor karşısında oynaması beklenen Hasan Ali ve Lens, sarı kart görmeleri durumunda ligin 20. haftasında Bursaspor deplasmanında forma giyemeyecek.