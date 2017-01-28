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İngiltere FA Cup sonuçları

İngiltere FA Cup 4.Tur mücadelesinde Tottenham, Wycombe Wanderers'ı 90+6'da bulduğu golle yenerek bir üst tura yükseldi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 20:36:29 Güncelleme: 21:12:39

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) dördüncü turunda Tottenham evinde konuk ettiği Wycombe Wanderers'ı 4-3 yendi.

Tottenham, 23 ve 36. dakikada Paul Hayes'in attığı gollerle 2-0 geriye düştü. 60. dakikada Heung Min Son ve 64'te penaltıdan Vincent Janssen skoru eşitledi. 84. dakikada Garry Thompson, Wycombe Wanderers'ı 3-2 öne geçiren golü kaydetti. 89'da Dele Alli durumu 3-3 yaptı. 90+6'da Heung Min Son takımına bir üst turu getiren golü kaydetti: 4-3.

CHELSEA FARKLI TURLADI!
Premier League lideri Chelsea evinde konuk ettiği Brentford'u 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Goller; 13'te Willian, 21'de Pedro, 70'te Ivanovic ve 81'de Batshuayi'den geldi.

CİTY ÜÇLÜ ÇEKTİ!
Manchester City ise deplasmanda Crystal Palace'ı Sterling, Sane ve Toure'nin golleriyle 3-0 yenerek FA Cup'ta bir üst tura yükseldi.

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