Büyükşehir Gaziantepspor: 3 - Bandırmaspor: 1

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR: 3 - BANDIRMASPOR: 1
STAT: Gaziantep Arena
HAKEMLER: Murat Özcan, Özgür Ertem, Gökmen Baltacı
BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR: Stackhowiak, Rıza Efendioğlu, Ahmet Kesim, Murat Ceylan (Dk.69 Erdal Güneş), Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Wadji (Dk.74 Ramazan Civelek), Erhan Kartal, Özgür Özkaya, Muhammet Reis, Uche (Dk. 82 Tevfik Köse)
BANDIRMASPOR: Okan Kocuk, Deniz Kılınç (Dk.46 'Droppa), Yiğit İsmail Gökoğlan (Dk.59 Bilal Hallaçlar), Brinner, Gökhan Karadeniz, Silva, Emre Güngör, Sertaç Çam, Gökhan Yılmaz, Bahri Can Avcı, Atabey Çiçek (Dk. 46 Üstün Bilgi)
GOLLER: Dk.11 Muhammet Reis, Dk.56 Gökhan Alsan, Dk. 85 Tevfik Köse (Büyükşehir Gaziantepspor), Dk.66 Üstün Bilgi (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 28 Gökhan Alsan, Dk. 45 Erhan Kartal , Dk. 67 Ahmet Kesim (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Brinner, Dk. 42 Gökhan Karadeniz (Bandırmaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 49 Emre Güngör (Bandırmaspor)