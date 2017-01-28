Antalyaspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.



41. dakikada konuk Alanya yıldızı Vagner Love ile öne geçti. 45'te kaçırdığı penaltıyı tamamlayan Samuel Eto'o devrenin 1-1 bittiğini ilan etti.



İkinci yarıda da sahneye çıkan Kamerunlu yıldız 76. dakikada takımını öne geçirdi: 2-1.



İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Samuel Eto'o, geçen hafta Osmanlıspor deplasmanında olduğu gibi Antalyaspor'a yine 3 puanı getiren isim oldu.



Bu sonuçla Antalyaspor puanını 28 yaparken, Alanyaspor ise 18 puanda kaldı.



ANTALYASPOR: 2 - AYTEMİZ ALANYASPOR: 1



STAT: Antalya

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken



ANTALYASPOR: Fornezzi, Celustka, Chico, Diego, Sakıb Aytaç, Charles (Dk. 70 Yekta Kurtuluş), Zeki Yıldırım, Danilo (Dk. 55 Motta- Dk. 86 Salih Dursun), Deniz Kadah, Mbilla, Eto'o

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Omeruo (Dk. 79 Plet), Garcia, Birol Parlak, Tzavellas, Landel, Efecan Karaca, Emre Akbaba (Dk. 85 Aissati), Guerrier (Dk. 66 Berkan Emir), Vagner Love



GOLLER: Dk. 41 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45+1 ve Dk. 76 Eto'o (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 9 Sakıb Aytaç, Dk. 69 Zeki Yıldırım, Dk. 90 Mbilla (Antalyaspor) Dk. 45 Garcia, Dk. 63 Efecan Karaca, Dk. 72 Emre Akbaba, Dk. 90 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

29. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ortasında, defansa çarpan top altıpastaki Emre Akbaba'nın önünde kaldı. Emre'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleye paralel giderek taca çıktı.

32. dakikada oyunu hızlı başlatmak isteyen kaleci Haydar Yılmaz'ın vuruşunda top kısa mesafeye düştü. Ceza sahası dışında topu kapan Diego'nun, kaleci Haydar'ın önde olduğu pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

33. dakikada Celustka'nın sağ kanattan yerden pasında, ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Charles'ın şutunda, kaleci Haydar Yılmaz yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

40. dakikada Celustka'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mbilla'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'ın müdahalesiyle oyun alanına döndü. Defans topu uzaklaştırdı.

41. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada öne geçti. Efecan Karaca'nın pasında ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Guerrier, topuk pasıyla meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Vagner Love'a aktardı. Kaleci Fornezzi ile karşı karşıya kalan Vagner Love'un vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1

45+1. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Diego'nun yaptığı vuruşta, Garcia topa elle müdahale edince hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Eto'o'nun vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz sağına gelen meşin yuvarlağa yatarak müdahale etti. Kaleciden dönen topu tamamlayan Eto'o, skora eşitliği getirdi: 1-1.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

64. dakikada paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta, Celustka'dan aldığı topu rakip kaleye doğru taşıyan Motta'nın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı direğin üzerinden kornere tokatladı.

75. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zeki Yıldırım'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

76. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Sol kanatta çizgiye inen Sakıb Aytaç'ın ceza sahasına yerden pasında ön direkte topla buluşan Mbilla'nın içeriye çıkartmak istediği meşin yuvarlak, defansa çarparak Eto'o'nun önünde kaldı. Eto'o'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1

80. dakikada Efecan Karaca'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90. dakikada kullanılan serbest vuruşta, ceza sahasında topla buluşan Vagner Love'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fornezzi'nin müdahalesiyle oyun alanına döndü. Dönen topa Antalyasporlu futbolcular sahip olarak tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada Eto'o'nun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Deniz Kadah'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.





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