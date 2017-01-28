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FUTBOL

Bruma patlaması!

28 Ocak 2017 Cumartesi, 21:58:03

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    Galatasaray'ın Akhisar Belediyespor'u 6-0 yendiği maçta 2 kez ağları havalandıran Bruma, Arena'daki gol hasretine son verdi.

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    Arena'daki ilk gollerini atan Bruma, transfer ile ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı: "Ciddi teklif olur da hem benim hem kulübüm adına olumlu olursa düşünürüz ama bu haberler beni etkilemiyor"

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    Müthiş bir performans sergileyen 23 yaşındaki yıldız için Twitter'dan binlerce yorum yapıldı. İşte yazılanlar:

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