FUTBOL
Bruma patlaması!
28 Ocak 2017 Cumartesi, 21:58:03 | Güncelleme: 22:03:38
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Galatasaray'ın Akhisar Belediyespor'u 6-0 yendiği maçta 2 kez ağları havalandıran Bruma, Arena'daki gol hasretine son verdi.
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Arena'daki ilk gollerini atan Bruma, transfer ile ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı: "Ciddi teklif olur da hem benim hem kulübüm adına olumlu olursa düşünürüz ama bu haberler beni etkilemiyor"
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Müthiş bir performans sergileyen 23 yaşındaki yıldız için Twitter'dan binlerce yorum yapıldı. İşte yazılanlar:
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- Bruma canlı yayında şovunu böyle izledi: "Maşallah, teşekkürler abi..."
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- Kameraya niye çalım atıyon Bruma?
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- Biz seninle Sneijder Bruma ikilisi gibiydik öyle bi mükemmel..
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- Bruma 50 Milyon Euro Eder mi
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- Beyler, ben Bruma. Mekanın sahibiyim
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- Bruma bu sezon en büyük transferi oldu seviyoruz kara çocuk
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- Taktik maktik yok Bruma Bruma Bruma
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- Bruma, Portekiz in yeni Ronaldo su dur!!
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- "Bruma" Satılamaz,satılması teklif dahi edilemez...
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- bruma keşke bizde olsaydı şenol hoca onu terminatör yapardı
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- Bruma dan başkasını arama....
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- Sağa sola haber salın, Bruma geri döndü !
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- Bruma bugün 2 gol atmak dışında sahada yoktu (!)
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- Bruma sen bir canavarsın
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- Bruma ne diyorsun bu duruma..
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