Sinan Gümüş golle döndü

Karşılaşmada Galatasaray'ın son golünü kaydeden Sinan Gümüş, yaşadığı sakatlıktan sonra golle sahalara döndü.

Ligde 6 maç aradan sonra forma giyen ve Akhisar Belediyespor karşılaşmasında 84. dakikada Bruma'nın yerine oyuna dahil olan Sinan Gümüş, 87. dakikada takımının son golünü attı.

Sinan Gümüş, bu sezon ligde ikinci kez ağları havalandırdı.

Karşılaşma sonrası Sinan’ın yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

"Bugün çok mutluyum. Yarın yeni bir gün... Haftaya yeni bir maç bizi bekliyor... Umarım sakatsız, belasız bu sezonu bitiririz. Fıtık çok kolay bir sakatlık değil. En iyi şekilde çalıştım. İdmanlar daha ağırdı. Son haftalarda çift idman yaptım. Hocamız hazır olup olmadığımı sordu. Ben de şansı iyi değerlendirdiğimi düşünüyordum."