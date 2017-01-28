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Eibar - Deportivo La Coruna
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Eibar: 3 - Deportivo La Coruna: 1

La Liga'nın 20. haftasında Deportivo La Coruna deplasmanda Eibar'a 3-1 yenildi. Deportivo'nun tek sayısı Emre Çolak'tan geldi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 22:36:17 Güncelleme: 22:39:34

La Liga'nın 20. haftasında Eibar evinde Deportivo La Coruna'yı ağırladı. Maça çok hızlı giren Eibar, 4'te Adrian ve 15'te Sergi'nin golleriyle 2-0'ı buldu.

19. dakikada sahneye çıkan milli futbolcumuz Emre Çolak attığı golle takımını devreye umutlu götürdü.

Ancak 72'de Florian maçın son sözünü söyledi ve Eibar sahadan 3-1 galip ayrıldı.  Bu sonuçla Eibar puanını 29'a yükseltirken, Deportivo ise 19 puanda kaldı.

La Liga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Villarreal: 2 - Granada: 0
Alaves: 0 - Atletico Madrid: 0

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