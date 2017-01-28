Eibar: 3 - Deportivo La Coruna: 1

La Liga'nın 20. haftasında Eibar evinde Deportivo La Coruna'yı ağırladı. Maça çok hızlı giren Eibar, 4'te Adrian ve 15'te Sergi'nin golleriyle 2-0'ı buldu.



19. dakikada sahneye çıkan milli futbolcumuz Emre Çolak attığı golle takımını devreye umutlu götürdü.



Ancak 72'de Florian maçın son sözünü söyledi ve Eibar sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Eibar puanını 29'a yükseltirken, Deportivo ise 19 puanda kaldı.

La Liga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:



Villarreal: 2 - Granada: 0

Alaves: 0 - Atletico Madrid: 0