Levent Nazifoğlu'ndan Volkan Demirel ve Aziz Yıldırım açıklaması!

Fenerbahçe ile Ülker Sports Arena'da oynanan Euroleague mücadelesinde Volkan Demirel'in maç sonunda yaptığı hareketler hakkında konuşan Nazifoğlu, şunları söyledi:



"Bizim oyuncumuz böyle bir şey yapmıştır ve ceza yemiştir. Melo'yu kast ediyorum. Federasyonun tarafsız kurulları aynı cezayı verecektir diye düşünüyorum. Disiplin kurulu değişti mevzuatlar değişti derler mi diye biz şikayette bulunduk bundan sonra futbolcular dışarıda böyle küfürler edebilir mi, edemez mi onu öğrenmek için başvuruda bulunduk. Onun cevabına göre futbolcular da hareket edecek tabii ki."



"BENİM KONUŞMAMDA BİR ŞEY YOK"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Divan Kurulu'ndaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Nazifoğlu, "Benim konuşmamda bir şey yok. Onun da ceza almasını istemem. Aynı tarzda değildi bizim konuşmalarımız. Bizim hakemden yanlış anlaşılmış 'düdüğünü astıracağım' demedim. O düdüğünü asmazsa düdük onu asacak, kötü yönetmeye devam ettikçe kredisi düşecek manasında konuştum. Tehdit içeren en ufak bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

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