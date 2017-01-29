FUTBOL
Lukas Podolski için bomba iddia!
29 Ocak 2017 Pazar, 01:15:39 | Güncelleme: 04:02:55
Japon medyası, Vissel Kobe’nin yıllık 8 milyon Euro karşılığında Podolski’yle el sıkıştığını, G.Saray’la da anlaşılması halinde imzaların atılacağını yazdı
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HABERTÜRK SPOR
Japon medyası, Vissel Kobe’nin bonuslarla yıllık 8 milyon Euro karşılığında Podolski’yle el sıkıştığını, G.Saray’la da anlaşılması halinde imzaların atılacağını yazdı.
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Hatta gazeteler, Akhisar maçının, Panzer’in G.Saray’da son müsabakası olabileceğini iddia etti.
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Podolski, 6-0 kazanılan Akhisar maçında 78'de oyundan çıkmasının ardından tribünleri alkışlayarak yumruk yaptı.
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Alman golcünün bu hareketleri sosyal medyada veda ettiği şeklinde yorumlandı.
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Riekerink, Podolski için “Kalmasını tabii ki isterim. Ama teklif varsa, futbolcu ve kulüpler anlaşırsa, geleceğiyle ilgili bir şey söylemeye hakkım olamaz” ifadesini kullandı.
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Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu ise Alman golcü için şunları söyledi:
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"Podolski'ye soyunma odasında otur oturduğun yerde hiçbir yere gitmiyorsun' dedim.
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Daha önce de söyledim, bizim satılık bir oyuncumuz yok.
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Podolski kalmak istediği sürece, bizim oyuncumuzdur. Madem mutlu, kalacak.
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Ben Podolski'ye inanırım, kendisi geçen hafta kalmak istiyorum demedi mi? Demek ki bir anlaşma yok.
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Zaten şu zamandan sonra 31 Ocak transferin son günü Podolski'nin yerini doldurmak çok zor. Kendisini kesinlikle bırakmayacağız. Bizimle devam edecek"
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