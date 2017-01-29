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FUTBOL

Lukas Podolski için bomba iddia!

29 Ocak 2017 Pazar, 01:15:39

Japon medyası, Vissel Kobe’nin yıllık 8 milyon Euro karşılığında Podolski’yle el sıkıştığını, G.Saray’la da anlaşılması halinde imzaların atılacağını yazdı

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    HABERTÜRK SPOR

    Japon medyası, Vissel Kobe’nin bonuslarla yıllık 8 milyon Euro karşılığında Podolski’yle el sıkıştığını, G.Saray’la da anlaşılması halinde imzaların atılacağını yazdı.

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    Hatta gazeteler, Akhisar maçının, Panzer’in G.Saray’da son müsabakası olabileceğini iddia etti.

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    Podolski, 6-0 kazanılan Akhisar maçında 78'de oyundan çıkmasının ardından tribünleri alkışlayarak yumruk yaptı.

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