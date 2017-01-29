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Senegal - Kamerun
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Senegal: 4 - Kamerun: 5

Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Kamerun penaltılarla Senegal'i 5-4 yenerek son 4'e adını yazdırdı. Kamerun'da son penaltıyı Beşiktaşlı Aboubakar attı

29 Ocak 2017 Pazar, 01:34:53 Güncelleme: 01:36:18

Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Senegal ile Kamerun karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 sona eren mücadele uzatmalarda da gol olmayınca penaltılara gitti.

Penaltılarda hata yapmayan Kamerun, 5-4'lük skor ile yarı finale çıkan takım oldu. Moussa Sow, Senegal adına penaltıda hata yapmazken, Aboubakar da çok kritik olan son penaltıda golü attı ve takımını üst tura çıkarttı.

Senegal'in elenmesinin ardından Moussa Sow Türkiye'ye dönecek. Sow, hafta sonu oynanacak Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş derbisine yetişebilecek.

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