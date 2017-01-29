FUTBOL
Gökhan Töre'den Fenerbahçe açıklaması
29 Ocak 2017 Pazar, 10:12:36 | Güncelleme: 10:24:36
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Beşiktaş'ın West Ham'da kiralık oynayan futbolcusu Gökhan Töre, Fenerbahçe dedikodularına yanıt verdi.
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West Ham United formasını terleten Gökhan Töre, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den teklif almadığını söyledi.
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Sezon başında eski hocası Slaven Bilic'in yoğun isteği sonucunda West Ham United'a kiralanan Gökhan, Premier Lig'de bekleneni veremedi.
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Bilic'in gözünden düşen 25 yaşındaki oyuncu, kiralık sözleşmesini bitimiyle birlikte İngiliz devinden ayrılacak.
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Beyaz TV'ye konuşan Töre, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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"Fenerbahçe'den teklif aldın mı?" şeklindeki soruya "Zaman zaman birçok kulüpten teklif aldım ama bu teklifler arasında Fenerbahçe yoktu.
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Şu an West Ham'ın sözleşmeli oyuncusuyum.
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Sezon sonunda Beşiktaş'a döneceğim." yanıtını verdi.
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Töre, Beşiktaş'ın şampiyon olmasını umut ettiğini sözlerine ekledi.
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