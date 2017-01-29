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FUTBOL

Gökhan Töre'den Fenerbahçe açıklaması

29 Ocak 2017 Pazar, 10:12:36

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    Beşiktaş'ın West Ham'da kiralık oynayan futbolcusu Gökhan Töre, Fenerbahçe dedikodularına yanıt verdi.

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    West Ham United formasını terleten Gökhan Töre, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den teklif almadığını söyledi.

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    Sezon başında eski hocası Slaven Bilic'in yoğun isteği sonucunda West Ham United'a kiralanan Gökhan, Premier Lig'de bekleneni veremedi.

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