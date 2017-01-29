Günün transfer haberleri (29 Ocak 2017)

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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup, 'Takımdan ayrılacak mısın?' sorusuna "Beşiktaş’ta ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor. Kafamda henüz net bir şey yok. Ne olacağını göreceğiz” şeklinde cevap verdi. (NTVSpor)