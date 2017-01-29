ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Günün transfer haberleri (29 Ocak 2017)

29 Ocak 2017 Pazar, 11:19:30

  • 1
    1 | 17

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin de listesinde olduğu iddia edilen Tolgay Arslan'a, "Gideceksen İspanya'ya ya da İtalya'ya git. Türkiye'de kalacaksan da bizimle kal. Ben sana güveniyorum, ayrılmanı istemiyorum" dedi. (Fotomaç)

  • 2
    2 | 17

    Aylarca 10 numara arayan Fenerbahçe, Brezilya'nın en iyi 8 numaralarından birisi Rodriguinho ile anlaştı... Ancak Fenerbahçe oyuncunun kulübü Corinthians'ı ikna edemedi. (Fotospor)

  • 3
    3 | 17

    Fransız basını, Jordan Ferri için pazarlık masasında alan Galatasaray’ın Lyon’u tatmin edemediğini, cazip bir teklif yapan Fiorentina’nın mutlu sona yakın olduğunu yazdı. (Takvim)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300