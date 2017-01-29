Günün transfer haberleri (29 Ocak 2017)

29 Ocak 2017 Pazar, 11:19:30 | Güncelleme: 12:19:42
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin de listesinde olduğu iddia edilen Tolgay Arslan'a, "Gideceksen İspanya'ya ya da İtalya'ya git. Türkiye'de kalacaksan da bizimle kal. Ben sana güveniyorum, ayrılmanı istemiyorum" dedi. (Fotomaç)
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Aylarca 10 numara arayan Fenerbahçe, Brezilya'nın en iyi 8 numaralarından birisi Rodriguinho ile anlaştı... Ancak Fenerbahçe oyuncunun kulübü Corinthians'ı ikna edemedi. (Fotospor)
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Fransız basını, Jordan Ferri için pazarlık masasında alan Galatasaray’ın Lyon’u tatmin edemediğini, cazip bir teklif yapan Fiorentina’nın mutlu sona yakın olduğunu yazdı. (Takvim)
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Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım için West Ham United, Celtic ve Beşiktaş'ın devrede olduğu yazıldı. (Yahoo Sports)
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Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, devre arasında Porto kulübüyle "geri dönüş" için görüşme yaptı. (Fotospor)
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Orta sahaya takviye arayan Trabzonspor'da Napoli'li El Kaddouri listenin bir numarasına yerleşti, Beşiktaşlı Tolgay’da ilerleme yok, Sevilla forması giyen Ganso ise gelmek istiyor. (Fotomaç)
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Kara Kartal’ın forvet transferi konusundaki 1 numaralı hedefi Demba Ba, bu gece İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçecek. 7 aydır sahalardan uzak kalan Senegalli testten geçemezse, Adebayor’a forma giydirilecek. (Fanatik)
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Fenerbahçe'nin Sebastian Blanco için yaptığı teklif reddedildi. San Lorenzo teknik direktörü Diego Aguirre, "Avrupa'dan gelen öneriler kabul edilemez. Diğer ülkelerden gelenler kadar güçlü değildi" sözlerini kullandı. (Fotospor)
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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup, 'Takımdan ayrılacak mısın?' sorusuna "Beşiktaş’ta ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor. Kafamda henüz net bir şey yok. Ne olacağını göreceğiz” şeklinde cevap verdi. (NTVSpor)
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Fenerbahçe'nin istediği Juventus'lu Hernanes'in iki temsilcisinden biri eski sportif direktör Giuliano Terraneo çıktı. İtalyan futbol adamı kendisini arayan isimlere, "Hernanes çoktan kararını verdi" diyerek Sarı-Lacivertliler'i net şekilde reddetti. Terraneo'nun Hernanes için Valencia, Lyon ve Genoa'yla görüştüğü öğrenildi. (Ajansspor)
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Florya'da 5 genç yeteneği denemeye alan Galatasaray'da en çok dikkatleri çeken isim Sırp kaleci Lazar Mikovic oldu... Sarı-Kırmızılılar'ın Radnicki Belgrad'ta forma giyen 19 yaşındaki Mikovic'i transfer edip A2 takımında oynatması bekleniyor. (Takvim)
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Ara transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri olan Beşiktaş'ta forvete Demba Ba geliyor. Forma bulması imkansızlaşan Aras ve Rhodolfo ise yolcu... transferin bitmesine 3 gün kala çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)
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İspanyol basını, Trabzonspor'un bir süredir görüşme halinde olduğu Celta Vigo'lu 31 yaşındaki Fabian Orellana'yı kiralayacağını öne sürdü. (Fotomaç)
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş’in isteği üzerine bonservisi Shaktar Donetsk'te olan Zorya Luhansk'ın kiralık oyuncusu Eduard Sobol için yapılan 2. tur görüşmeler olumlu bitti. Son anda bir pürüz çıkmazsa Ukraynalı oyuncu imzayı atacak. (Takvim)
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Transferin bitimine üç gün kala Fenerbahçe'nin elinde tek seçenek kaldı; Mehmet Ekici... Onda da ipler iyice gergin ve transfer gerçekleşmeyecek gibi duruyor. Çok büyük bir sürpriz gerçekleşmezse Fenerbahçe ara transferi kapattı. (Fotomaç)
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Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, gönlünde yatan aslanı açıkladı. Talisca, "Corinthians'ta futbol oynamak hayalim. Bunu gerçekleştirmek istiyorum" dedi. (Fotomaç)
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Sky Italia'nın haberine göre; Antalyaspor, Serie B ekiplerinden Perugia'da forma giyen 19 yaşındaki Jean-Armel Drole'yi renklerine bağladı. (Fotomaç)