Oğuzhan Özyakup: Beşiktaş'ta mutluyum

Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup, Ntvspor’da yayınlanan ‘Sporun Renkleri’ programında Hakan Artış’ın konuğu oldu.



Futbol aşkının küçükken sokakta başladığını ifade eden milli futbolcu, siyah-beyazlı takıma geliş hikayesini anlatırken “Hollanda’dan 1-2 teklif vardı. Menajerim aradı, ‘Beşiktaş seni çok istiyor’ dedi. ‘Tamam, hemen konuşun’dedim. Babama da söyledim, heyecanlandım. Sonrasında zaten 1-2 haftada her şey çözüldü, imzalar atıldı. İyi ki de gelmişim. Beşiktaş’ta oynadığım için gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.



Siyah-beyazlı takımda forma giymenin nasıl bir duygu olduğu sorusuna “Anlatılmaz, yaşanır” yanıtını veren 24 yaşındaki oyuncu, “Ben İnönü’de de oynadım, yeni statta da. İnanılmaz heyecan verici. Bu yüzden çok şanslıyım. Çok keyifli oynuyoruz. Bizim takımda çoğu oyuncu, 25-26-27 yaşında. Birçoğumuz 4 senedir beraber oynuyoruz. Dışarda da vakit geçiriyoruz. Bunlar şampiyonluk için çok önemli” açıklamasını yaptı.



‘BURADA MUTLUYUM’

Oğuzhan, “Hedefin Avrupa’ya dönmek mi, yoksa Beşiktaş’ta daha yapacağın işler var mı?” sorusunu ise şöyle cevapladı:



“Geçen sene veya daha önceki senelerde bu soru sorulduğunda hep ‘Önce şampiyon olmak istiyorum, sonra Avrupa’ya gitmek istiyorum’ diyordum. Benim Avrupa hedefim olduğunu herkes biliyor. Geçen sezon şampiyon olduk. Bu sezon da olursak 3. yıldızı takacağız. Şu an aklımda gitmek, kalmak yok. Sadece bu sezonu başarılı geçirmek istiyorum. Ondan sonra tatil var, o zaman düşünürüz.



Benim Beşiktaş’ta ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor. Kafamda henüz net bir şey yok. Ne olacağını göreceğiz.”

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