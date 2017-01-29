Moussa Sow, Senegal'e veda ediyor

Senegal ile Kamerun'un karşı karşıya geldiği Afrika Uluslar Kupası çeyrek final karşılaşmasının sonrasında Fenerbahçeli Moussa Sow'dan ülkesini üzen bir açıklama geldi. Penaltılara giden maçı 5-4 kazanan Kamerun yarı finale çıkan taraf olurken, Beşiktaşlı Aboubakar da bir gole imzasını atmıştı.



31 yaşındaki Sow maçın ardından yaptığı açıklamada milli formaya veda mesajı verdi. Bir sonraki iki yıl sonra, 2019'da gerçekleştirilecek olan Afrika Uluslar Kupası'nda olmayacağı mesajını gönderen sarı lacivertli oyuncu şunları söyledi:



"Kimse bizi sahada elimizden geleni yapmadığımız için suçlayamaz. Savaşmadığımızı veya Senegal formasını ıslatmadığımızı söyleyemez. Gelecek için şunları söyleyebilirim ki, bizim arkamızdan gelen iyi bir jenerasyon var. Onların geldiğini ve sonuna kadar gidebileceklerini umut ediyorum. 2019 benim için ise çok uzak görünüyor. Orada olacağımı sanmıyorum. Ne olacağını göreceğiz".



ROGER MILLA'DAN ABOUBAKAR'A ÖVGÜ

Ülkesiyle yarı final gören Beşiktaşlı Vincent Aboubakar için Kamerunlu futbol efsanesi Roger Milla'dan övgü dolu sözler geldi. Turnuvada henüz beklentileri tam olarak karşılayamayan oyuncuya getirilen eleştirilere karşın, kendisine sahip çıkan Milla şunları söyledi:



"Aboubakar kendisine yöneltilen bu eleştirilerin üstesinden gelecektir. Daha fazlasını yapabilecek bir futbolcu ve bunu başarması beni de çok mutlu edecek. Eğer milli takımda iyi işler yaparsa değeri artar, daha büyük kulüplerin formasını giyebilir. Müthiş bir potansiyeli var. Bunun üzerine mutlaka çalışması gerekir. Patlama yapmak için gereken her şeye sahip".



(Skorer)

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