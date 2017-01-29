İSPANYA HABERLERİ
29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Real Betis: 1 - Barcelona: 1
FUTBOL

Real Betis: 1 - Barcelona: 1 | MAÇ SONUCU

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) şampiyonluk adaylarından Barcelona'nın deplasmanda Real Betis ile oynadığı karşılaşma 1-1 berabere sona erdi

29 Ocak 2017 Pazar, 16:10:10 Güncelleme: 16:29:46

La Liga'nın 20. haftasında Barcelona, Benito Villamarin Stadı'nda Real Betis'e konuk oldu.

Real Betis, 74. dakikada Galatasaray'dan kiraladığı Ryan Donk'un asistinde Alex Alegria'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Barcelona'da Luis Suarez, 90. dakikada kaydettiği golle durumu 1-1'e getirerek maçın skorunu belirledi.

Katalan ekibinde milli futbolcu Arda Turan, ilk 11'de başladığı maçın 68. dakikasında yerini Sergi Roberto'ya bıraktı.

Bu sonuçla puanını 42'ye yükselten Barcelona, maç fazlası ve averajla Sevilla'nın önünde ikinci sıraya yükseldi. Real Betis ise 23 puanla 13. sırada yer aldı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor - Gaziantepspor | CANLI YAYIN
FUTBOL

Medical Park Arena'da 2. gol!
Medipol Başakşehir - Bursaspor | CANLI YAYIN
FUTBOL

Golsüz eşitlik sürüyor!
Günün transfer haberleri (29 Ocak 2017)
FUTBOL

F.Bahçe'den intikam aldı!
Şimdi neredeler?
FUTBOL

İşte Sinan Bolat'ın yeni takımı!