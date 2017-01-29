İNGİLTERE HABERLERİ
29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Dimitri Payet West Ham United
FUTBOL

Dimitri Payet, 29 milyon Euro'ya Marsilya'da!

West Ham United, Dimitri Payet'in transferi konusunda Fransız kulübü Marsilya ile anlaştıklarını açıkladı

29 Ocak 2017 Pazar, 17:01:53 Güncelleme: 17:03:33

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, West Ham United ile Marsilya, 29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun transferi için el sıkıştı. Marsilya'nın, Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'dan ayrılmak isteyen Payet için 25 milyon sterlin (yaklaşık 29 milyon Euro) bonservis ödeyeceği bildirildi.

Londra ekibinin 15 milyon Euro'ya 2015 yazında Marsilya'dan kadrosuna kattığı Payet, geçen yıl şubat ayında 2021'e kadar sözleşme yenilemişti.

Fransa Milli Takımı formasını 32 kez giyen Payet, West Ham United'da bu sezon 22 maçta 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
"Beni satmazsanız, çapraz bağlarımı koparırım"
FUTBOL

"Beni satmazsanız, çapraz bağlarımı koparırım"
West Ham United: 0 - Manchester City: 5 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

City, Bilic'i dağıttı!
West Ham United: 0 - Manchester United: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Zlatan'lı ManU doludizgin!
Slaven Bilic, İstanbul'daki hain saldırıyla ilgili konuştu!
FUTBOL

Bilic, İstanbul'daki hain saldırıyla ilgili konuştu!