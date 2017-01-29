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Murat Cavcav: Bu maçın anlamı büyüktü

Gençlerbirliği Başkanvekili Murat Cavcav, Osmanlıspor maçının kendileri ve arkadaşları adına anlamının çok büyük olduğunu belirtti

29 Ocak 2017 Pazar, 17:46:16 Güncelleme: 17:49:38

Gençlerbirliği'nin duayen başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının ardından başkan vekili olarak kulübü seçime taşıyacak olan Murat Cavcav 1-1 biten Osmanlıspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği Başkanvekili Murat Cavcav, bu maçın kendileri ve arkadaşları adına anlamının çok büyük olduğunu belirterek, "Babamızı, başkanımızı bir hafta önce kaybettik. O bizim her şeyimizdi. Bu kulüp onunla her zaman yaşayacaktır. Bu bayrağı en iyi yerlere taşımak bizim hedefimizdir. Gereken her türlü şeyler yapılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugün bizi burada yalnız bırakmayan Gençlerbirliği'nin güzide taraftarlarına, Osmanlıspor taraftarlarına ve tüm futbolseverlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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