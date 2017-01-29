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Tunahan Akdoğan: Son dakikada gelen gol enteresan

Bursaspor Teknik Sorumlusu Tunahan Akdoğan, "Başakşehir iyi bir takım. İstanbul'da bu takıma pozisyon vermeden pozisyonlar buluyoruz. değerlendiremiyoruz. Ancak son dakikada gelen gol enteresan" dedi

29 Ocak 2017 Pazar, 17:54:12 Güncelleme: 17:56:26

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, Bursaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Bursaspor Teknik Sorumlusu Tunahan Akdoğan açıklamalarda bulundu.

Akdoğan, "Hafta arası yaptığımız çalışmalarda rakibi izleyip iyi analiz yaptığımızı düşünüyorum. Son dakikada gelen gol bizleri üzdü. Özellikle ilk yarı rakibe fazla pozisyon vermeden bulduğumuz pozisyonları gole çevirebilseydik, oyunun akışı farklı olabilirdi. İkinci yarı kontrataklarla ileri ye doğru yaptığımı hücumlarla etkili olmayı düşündük. Zaman zaman ilk yarı olduğu gibi pozisyon bulamasak da pozisyon da vermedik ama son dakikada gelen gol bizleri üzdü" diye konuştu.

"BAŞAKŞEHİR İYİ BİR TAKIM"
"Bursaspor futbolcusu sahada kendi işini en iyi şekilde yapmalı" diyen Akdoğan, "1 hafta içerisinde arkadaşları en iyi şekilde motive ettiğimizi düşünüyorum. Başakşehir iyi bir takım. İstanbul'da bu takıma pozisyon vermeden pozisyonlar buluyoruz, değerlendiremiyoruz. Ancak son dakikada gelen gol enteresan" ifadelerini kullandı.

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