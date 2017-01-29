Mersin İdmanyurdu: 1 - Sivasspor: 0
Stat: Mersin
Hakemler: Hakan Ceylan, Ahmet Şimşek, Mehmet Kapluhan
Mersin İdmanyurdu: Mihaylov, Mehmet Enes Sığırcı, Mitrovic, Abdulkadir Korkut, Gökhan Akkan, Emrah Özyaylaz (Dk. 79 Hakan Olkan), Güven Varol, Tita, Tolga Şahin, Pedriel, (Dk. 77 Mahmut Metin), Sinan Kaloğlu (Dk. 69 Kudbettin Tekin Oğrak)
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, İbrahim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Ziya Erdal, Rıdvan Şimşek, Yiğit İncedemir (Dk. 69 Hakan Arslan), Galip Güzel, Kerim Avcı (Dk. 67 Ergin Keleş), Burhan Eşer, Emre Kılınç (Dk. 76 Leandro), Gekas
Gol: Dk. 41 Tolga Şahin (Mersin İdmanyurdu)
Sarı kartlar: Dk. 8 Yiğit İncedemir, Dk. 35 Galip Güzel, Dk. 90+2 Leandro (Sivasspor), Dk. 54 Tolga Şahin, Dk. 73 Kudbettin Tekin Oğrak, Dk. 90+4 Mihaylov (Mersin İdmanyurdu)