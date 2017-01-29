29 Ocak 2017 Pazar, 18:44:36 | Güncelleme: 18:46:35
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Devre arası transfer dönemi kapanmadan kadrosuna bir forvet katmayı planlayan Beşiktaş için flaş bir açıklama geldi.
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Beşiktaş'ın, CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen ancak takımdan ayrılması beklenen Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore ile sözleşme imzalama aşamasında olduğu, 26 yaşındaki oyuncunun menajeri tarafından açıklandı.
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Bonservisi Monaco'da bulunan Traore hakkında Rus basınına açıklama yapan menajer Dimitri Seluk, Traore'nin kariyerine Beşiktaş'ta devam edeceğini söyledi.
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Seluk, "Resmi olarak henüz sözleşme imzalanmadı. Kağıtları imzalamayı bekliyoruz ancak sezon sonuna kadar kiralanma konusunda anlaşma sağlandı" dedi.
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2,03 cm. boyundaki Fildişili pivot forvet için girişimlere başlayan Siyah-Beyazlı kurmaylar, Demba Ba’da sorun yaşanması halinde Traore’yi kiralayacak.
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Rusya’da fazla şans bulamadığı için mutlu olmayan Fildişili oyuncunun ayrılmak istediği ve bu yüzden Beşiktaş’ta oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.
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Siyah-Beyazlılar, defans bölgesindeki oyuncusu Rhodolfo’yu satması halinde ise hem Demba Ba hem de Traore transferini gerçekleştirecek.
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Traore, bu sezon CSKA formasıyla çıktığı 14 maçta 5 gole imza attı.