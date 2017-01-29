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Beşiktaş'ın, CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen ancak takımdan ayrılması beklenen Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore ile sözleşme imzalama aşamasında olduğu, 26 yaşındaki oyuncunun menajeri tarafından açıklandı.