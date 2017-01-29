Altınordu: 0 - Göztepe: 1
Stat: Bornova
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Abdioğlu (Dk. 46 Seydi Kayasoy), Sinan Osmanoğlu, Yusuf Acer, Barış Alıcı (Dk. 59 Fatih Aktay), Oğulcan Ülgün, Serkan Göksu (Dk. 87 Alican Özfesli), Erdoğan Yeşilyurt, Okan Derici, Abdulkadir Parmak
Göztepe: Günay Güvenç, Fuchs, Gençer Cansev, Leo, Canberk Dilaver (Dk. 86 Lokman Gör), Sandro (Dk. 69 Sinan Özkan), Murat Akın (Dk. 64 Soner Dikmen), Gosso, Halil Akbunar, Segbefia, Jahovic
Gol: Dk. 21 Jahovic (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 16 Yusuf Abdioğlu, Dk. 42 Oğulcan Ülgün, Dk. 55 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 81 Yusuf Acer (Altınordu), Dk. 39 Leo, Dk. 45+1 Jahovic, Dk. 60 Gençer Cansev, Dk. 79 Halil Akbunar, Dk. 90 Günay Güvenç (Göztepe)