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29 OCAK 2017
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Altınordu: 0 - Göztepe: 1
FUTBOL

Altınordu: 0 - Göztepe: 1

TFF 1. Lig'de 19. haftada iki İzmir ekibinin mücadelesinde Göztepe, Altınordu'yu 1-0 mağlup etti

29 Ocak 2017 Pazar, 21:19:35 Güncelleme: 21:21:08

Altınordu: 0 - Göztepe: 1

Stat: Bornova

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Abdioğlu (Dk. 46 Seydi Kayasoy), Sinan Osmanoğlu, Yusuf Acer, Barış Alıcı (Dk. 59 Fatih Aktay), Oğulcan Ülgün, Serkan Göksu (Dk. 87 Alican Özfesli), Erdoğan Yeşilyurt, Okan Derici, Abdulkadir Parmak

Göztepe: Günay Güvenç, Fuchs, Gençer Cansev, Leo, Canberk Dilaver (Dk. 86 Lokman Gör), Sandro (Dk. 69 Sinan Özkan), Murat Akın (Dk. 64 Soner Dikmen), Gosso, Halil Akbunar, Segbefia, Jahovic

Gol: Dk. 21 Jahovic (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 16 Yusuf Abdioğlu, Dk. 42 Oğulcan Ülgün, Dk. 55 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 81 Yusuf Acer (Altınordu), Dk. 39 Leo, Dk. 45+1 Jahovic, Dk. 60 Gençer Cansev, Dk. 79 Halil Akbunar, Dk. 90 Günay Güvenç (Göztepe)

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