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Sergen Yalçın
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Sergen Yalçın'dan 4-1'lik Fenerbahçe galibiyeti yorumu

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu 

29 Ocak 2017 Pazar, 21:22:52 Güncelleme: 21:24:32

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. 

"PLAN HAZIRLAMIŞTIK"

"İyi hazırlandık. Müsabakaya oyuncularım iyi konsantre oldu. Hafta içi analiz toplantısı yaptık rakiple ilgili. Plan hazırladık maçla ilgili. Öncelikle tabii oyuncularıma teşekkür ediyorum. Aslanlar gibi mücadele ettiler. Fizik olarak hazır olmayan 4-5 oyuncum olmasına rağmen hepsi iyi savaştılar. Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Ancak bu sadece bu akşamlık mutluluk. Önümüzde daha uzun bir yol var."

"SABAHLARA KADAR ÇALIŞTIK"

"Transfer yaparken bu ligi bilen oyuncuları almaya dikkat ettik. Maçtan önce Douglao'nun da sakatlığı vardı, oynatamadık. Zorlu bir süreç geçirdik. Sabahlara kadar oyuncu seçimi konusunda çok çalıştık ve bugün gördük ki, karakterli oyuncular ortaya çıkarmışız. Zor bir takıma karşı oyuncularım çok iyi mücadele etti. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız."

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