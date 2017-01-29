Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 1 - Gana: 2

2017 Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında, C Grubu lideri Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile D Grubu ikincisi Gana, karşı karşıya geldi.
Mücadelede Gana'nın gollerini 63'üncü dakikada Jordan Ayew ve 78'inci dakikada Andre Ayew penaltıdan kaydetti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin tek golünü ise 68'inci dakikada Paul M'Poku attı.
Sivasspor'un Ganalı oyuncusu John Boye karşılaşmada 90 dakika forma buldu. Aytemiz Alanyaspor'un Demokratik Kongo Cumhuriyetli futbolcusu Fabrice N'Sakala ise mücadelede yer almadı.
Gana, yarı final maçında Kamerun ile 2 Şubat Perşembe günü TSİ 22.00'de karşılaşacak.
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