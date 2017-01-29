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Mehmet Topal: "Özür dileriz, söylenecek bir şey yok"

Kayserispor'a 4-1 yenilen Fenerbahçe'de Mehmet Topal maç sonrası açıklamalarda bulundu

29 Ocak 2017 Pazar, 22:30:37 Güncelleme: 22:33:43

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kayserispor, Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, "Açıkçası çok fazla söylenecek bir şey yok. Bugün buraya birinin gelmesi gerektiği için ben gelmek zorunda kaldım. Bugün golü de bulduk. İkinci yarıya da iyi başladık, pozisyonlarımız da vardı. Ancak ikinci golü yedik, arkasından golü atalım derken kendimize yakışmayan goller yedik. Özür dileriz, söylenecek bir şey yok."

Son olarak sakatlığı hakkında bir değerlendirmede bulunan Mehmet Topal, "Takımda sakat oyuncular da vardı. Son 2-3 antrenmanda takımla çalıştım. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Keşke kazansaydık, ağır bir mağlubiyet aldık ve herkesten özür dileriz."dedi.

 

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