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FUTBOL

Rıdvan Dilmen'den Kayserispor-Fenerbahçe değerlendirmesi

29 Ocak 2017 Pazar, 22:48:36

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    NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

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    "Alanyaspor ve Adanaspor'a 2 puan kaybetti. Kayserispor'a 5 puan kaybetti. Bunun nedeni, Advocaat'ın kontraatak futboluna geçmesi."

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    "Fenerbahçe kontraatak takımı oldu ancak bu ligde şampiyon olan takımlar hücum ederek şampiyon oluyorlar. Kontraatak takımları değil."

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