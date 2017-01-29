Rıdvan Dilmen'den Kayserispor-Fenerbahçe değerlendirmesi

"Alanyaspor ve Adanaspor'a 2 puan kaybetti. Kayserispor'a 5 puan kaybetti. Bunun nedeni, Advocaat'ın kontraatak futboluna geçmesi."
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3|33
"Fenerbahçe kontraatak takımı oldu ancak bu ligde şampiyon olan takımlar hücum ederek şampiyon oluyorlar. Kontraatak takımları değil."
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4
4|33
"Fenerbahçe'nin öndeki oyuncuları papatya falı. Lens maç seçiyor. Alper oyun içinde papatya falı. Van Persie hafta içi 2 gol atıyor, bugün yok. Ne zaman oynayıp oynamayacağı belli değil."
5
5|33
"Fenerbahçe'nin geriye yaslandığında iki tane iyi stoperi var ama geniş alanda yakalandıkları zaman pozisyon veriyorlar. Kayserispor iki maçta 7 gol attı Fenerbahçe'ye."
6
6|33
"Fenerbahçe'nin bu oyunu maç kazandırır, derbi kazandırır ama şampiyon yapmaz. Mesela Fenerbahçe'nin bu futbolu Avrupa'da iş yapabilir."
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7|33
"Fenerbahçe geri düştüğü maçları çeviremiyor ama öne geçince koruyor. Korumak şampiyonluk için yetmez. Devam etmek lazım."
8
8|33
"Sergen Yalçın'ı tebrik ediyorum. İyi analiz yapmışlar, iyi hazırlanmışlar. Yeni transferleri Varela'yı da çok beğendim. Kayserispor bugün çok iyi oynadı. Futbol adına herşeyi yaptılar bugün."
9
9|33
"Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde fazla güvenilir bir oyuncu yok. Salih'ten sol iç olmaz. Birincisi Salih solak değil. İkincisi Salih iç oyuncusu değil."
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10|33
"Fenerbahçe 1-0 kazanarak şampiyon olmaz. Hakem de bugün iyiydi. Gördüğünü çaldı, bir iki tane hata yaptı ama iyiydi bugün."
11
11|33
"Fenerbahçe futbol mucizesi olmazsa şampiyon olamaz. Fenerbahçe'nin iniş çıkışları devam edecektir. Haftaya kazanırlar. Bir sonraki hafta kaybedebilirler."
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12|33
"Sezonun en iyi oyuncusu Hasan Ali. Transferde geç kaldı Fenerbahçe. Bu takıma fazla güvendiler."
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"Türkiye'de son yıllarda yabancı hoca ile şampiyon olan yok. Bu tesadüf değil. Yerli oyuncular ligi iyi tanıyorlar."
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14|33
"Fenerbahçe 10 tane pozisyona girer, 4 tane pozisyon verir. Buna razıdır Fenerbahçe taraftarı."
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"Artık deplasmanlar zor olacak demiştim. Galatasaray Karabük'te puan kaybetti. Fenerbahçe Kayserispor'a puan kaybetti."
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"Fenerbahçe riskli bir takımla çıksa 15 tane mi yer? Advocaat oyuncularına arkada bekleyin diyor. Türkiye'de arkada bekleyerek şampiyon olamazsınız."
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17|33
"Fenerbahçe'nin rakipleri kolay pozisyona giriyorlar. Fenerbahçe'de bu yok. Beşiktaş mesela deplasmanlarda Japon kale maç oynuyor."
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"Advocaat öndekiler hızlı olsun geridekiler savunma yapsın dedi. Fenerbahçe'nin forması 35 puandan az almaz. Oynatın 4-4-2 Salih'i Mehmet Topal'ın yanına koyun 35 puandan fazla alırsın."
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"Bence Fenerbahçe artık Avrupa Kupaları'na odaklansın. Ama ligi de bırakmamalı."
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"Sezon başındaki Bursaspor maçına gitmiştim. O zaman Fenerbahçe bundan daha iyiydi. Fenerbahçe'nin başında Yılmaz Vural olsa 35 puanda kalmazdı. Yılmaz Hoca ligi biliyor çünkü."
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"Ben Salih'ten bu fizikle bundan daha iyi futbol beklemiyorum. Taraftarların bu formatla çok iyi futbol beklemesi yanlış."
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"Fenerbahçe'nin öndeki oyuncuları bugün çok kötüydü. Arkadakiler ne yapsın? Fenerbahçe bugün beraberlik için sahaya çıksaydı sabaha kadar yenilmezdi."
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"Fenerbahçe'nin A planı var ama B planı diye bir şey yok. Advocaat topu rakibe veriyor."
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"Fenerbahçe'nin gelişen bir kadrosu olmadı. Geriye gittiler. 10 yıl önce Anelka Denizli'de yedek kalıyordu. Alex, Appiah,Aurelio, Gökhan, Carlos oynuyordu. Arkadaşlar kusura bakmasın ama bir de bu kadroya bak."
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"Fenerbahçe'nin ligde şansı çok az. Fenerbahçe bu hocayla devam edecekse 2 tane iyi iç oyuncusu bulmalı. Bir de atlet stoper bulmalılar."
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"Fenerbahçe Avrupa için transfer yapsın. Gelecek sezonun planlamasına başlasınlar. Ama önce hocaya karar versinler."
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27|33
"Topuk Yaylası'na Pereira ile gidip maça Advocaat ile çıkarsan böyle olursun. Fenerbahçe şampiyonluğu bu hafta kaybetmedi. İlk 7 hafta kaybetti."