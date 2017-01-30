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Mahmoud Kahraba
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Mısır yarı finalde!

Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Mısır, Fas'ı 1-0 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 00:25:46 Güncelleme: 00:27:14

31. kez düzenlenen turnuvanın çeyrek final mücadelesinde, D Grubu'nu lider tamamlayan Mısır ile C Grubu'nu ikinci sırada bitiren Fas, Port Gentil kentinde karşı karşıya geldi.

Mısır, karşılaşmanın 87. dakikasında oyuna sonradan dahil olan Mahmoud Kahraba'nın attığı golle Fas'ı 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Afrika Uluslar Kupası'nda 7 kez şampiyonluk yaşayan Mısır, yarı finalde Burkina Faso ile 1 Şubat Çarşamba günü TSİ 22.00'de mücadele edecek.

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