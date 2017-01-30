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FUTBOL

Mehmet Ekici bitti!

30 Ocak 2017 Pazartesi, 00:40:45

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    HABERTÜRK SPOR | KARTAL YİĞİT 

    Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe üçlüsü arasında yaşanan ve ocak ayının en çok konuşulan konusu olan Mehmet Ekici transferi artık netlik kazandı. 

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    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ekici’den kar etmek isteyen Bordo-Mavililer, Beşiktaş ile el sıkışıp bu transfer karşılığında Olcay Şahan’ın bonservisini 200 bin Euro gibi düşük bir rakama aldı.

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    Sözleşmeye de “Ara transferde Beşiktaş’tan başka takıma giderse tazminat ödenir” maddesi koyuldu.

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