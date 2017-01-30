Kemal Özdeş: "Galibiyete inandık"

Geçen hafta evinde Trabzon’a 1-0 mağlup olan Kasımpaşa, bugün deplasmanda Adana ile kozlarını paylaşacak. Kasımpaşa’nın çıkışında önemli rol oynayan teknik direktör Kemal Özdeş oyuncularına güveniyor. 3 puana inandıklarını belirten Özdeş, şöyle konuştu:

‘TAKIMIMA GÜVENİYORUM’

“Trabzon karşısında hak etmediğimiz şekilde mağlubiyet aldık. Şimdi deplasmanda Adanaspor ile oynayacağız. Rakibimiz son haftalarda çıkış yakaladı. Onlar için alt sıralardan kurtulma, bizim için ise üst sıralara yaklaşma maçı olacak. Çok istekliyiz ama çok da dikkatli olmak zorundayız. Kazanacağımızı düşünüyorum. Galibiyete inandık.”

HABERTÜRK SPOR | VOLKAN KÖSE