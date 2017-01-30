Kayserispor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

ERCAN TANER

DİBE VURDU

1- Eksi 11 derece, buz gibi hava...

Ne olursa olsun, Kayserispor taraftarının, tribünleri tıklım tıklım doldurması lazım, bu mükemmel stat, yıllardır neden boş? Hala anlamış değilim...

2- Fenerbahçe’nin, topu rakibe bırakıp kendine güvenen futbol anlayışı, üretimden uzak olmaya başladı.

3- Bruma; Galatasaray’da, Babel; Beşiktaş’ta sol kanat.. Fenerbahçe’de ise Alper’i sol kanat oynatmak, hücumda bütün umutları Lens’e bağlamak demek. 4O zaman ne oluyor ?

4- Fernandao’nun adını, 21. dakikada duyuyorsunuz... Bir de Salih Uçan konusu var... Salih, 10 numara oynayamaz ama yüzü kaleye dönük, size çok faydalı işler yapabilir orta alanda...

5- Salih’ten, Jay Jay Okocha icat edemezseniz, uğraşmayın... Aykut Kocaman; Salih’i nasıl kullandıysa, aynen öyle devam etmek lazım...

6- Türkiye Ligi’nde, uzaktan tehlikeli şut atan oyuncu sayısı çok az. Deniz’i bu kadar tehlikeli şut pozisyonuna sokmak, büyük risk oldu. Skrtel’e çarpan top, Volkan’ı zor duruma düşürmesine rağmen, müdahale etti. Gol, önceden olmuştu zaten... Umut, hayatının en kolay gollerinden birini attı.

7- Sonra ne oldu? Kayserisporlu oyuncular, panik butonuna bastılar... Fenerbahçe’nin kötü oyununda beklemediği şey, rakibin öne geçme sendromu Mehmet Topal ile beraberliğin gelmesini sağladı... Bir anda pres ve rakibin elinin, ayağın dolaşması... Maçların tümünde, böyle baskı bekliyor taraftar!

8- Dünya futbolunda değişimin herkes farkında; Josef, Mehmet Topal tarzı oyuncuların, savunma anlayışlarına diyecek hiçbir sözüm yok. Ama hücuma katkıları üretim bazında, günümüz düzeyinde değil, ikisinin birden oynaması olmuyor sanki...

9- Şener, fazla atağa çıkmadı. Varela’nın, ilk yarıda ona yazdığı 2 uyarı mektubu, Şener’i oyunun içinde mecburen etkisiz eleman haline getirdi. Gözlerim, enteresan bir oyun stili olan Karavayev’i aradı dünkü maçta... Hele, hava eksi 11 dereceyken! Salih sakatlanmasa, oyuna giremeyecekti bence...

10- Anlaşıldı... Van Persie ile günler böyle geçecek, Fenerbahçe’de bir dargın, bir barışık... Olmuyor büyük oyuncu! Sahneye bir Varela çıkar, ikinci golü yersiniz sonra... Sergen Yalçın ve ekibi, Fenerbahçe’yi çok iyi analiz etmiş. Şener ve Hasan Ali koridorunu kapatması çok isabetli bir karardı Sergen Yalçın için..

11- Yazımı bitirirken, Kayserispor üçüncü ve dördüncü gollerini attı... Volkan, dördüncü golü, morali çok bozulduğu için yedi... Yoksa eminim Volkan böyle topları çıkarır. Fizik biliminde, sistemlerle ilgili bir uyarı vardır... Bir sistemin dengeli mi, yoksa dengesiz mi olduğu, dokunuşla belli olur. Bir dokunuşta düşerseniz, kurmak istediğiniz sisteminiz dengesiz demektir.

FAİK ÇETİNER

UMURSAMAZ FENERBAHÇE

Fenerbahçe takım olamamanın sıkıntılarını yaşıyor, yaşayacak da... İyi oynadığı bölümlerde sonuç alamıyor, gol yiyor; kötü oynadığı bölümde ise golü buluyor. Takımın kaderini hep kişisel beceri sahibi oyuncular belirliyor.

Bir maçı Volkan Demirel kurtarıyor, bir maçta Alper Potuk sahne alıyor, bir maçta Mehmet Topal’ın sürpriz golleri geliyor, Lens’e de büyük ümitler bağlanıyor.

Yüzde 50’si yenilenmiş Kayseri karşısında F.Bahçe yine vurdumduymaz futboluyla öne çıktı. Ev sahibi maça cesaretli başladı. F.Bahçe’ye kafa tutarak ama tedbiri de elden bırakmayarak mücadele etti. F.Bahçe ofansif oyunu yine Lens’e göre kurgulamıştı. Lens olmasa takım hiç hücum yapamayacak izlenimi veriyor.

Oyunun ilk bölümünde ev sahibi ekip; Deniz ve Güray’ın orta alandaki hırslı ve arzulu futbolu, isabetli pas trafiği ile yeni transfer Varela’nın adam eksilten dikine futboluyla maça ortak oldu. İlk golü de bulunca işler daha da zora girdi.

Ama dediğim gibi F.Bahçe’nin sahada ne zaman, ne yapacağı belli olmuyor. Pozisyon yokken Salih bir top kaptı, ceza sahasına yolladı, Mehmet Topal yine klasik bir vuruşla kaleciyi avladı, skora denge geldi.

Oyunun ikinci bölümüne iki teknik adam da hamle yapmadan başladılar. Bu bölümde F.Bahçe biraz daha ofansif, ev sahibi ise biraz daha defansif görüntü çizdi. Salih Uçan’ın sakatlanması sonrasında Advocaat, son 30 dakikaya girilirken iki değişiklik yaptı. Salih’in yerine Karavayev’i, Fernandao’nun yerine de Van Persie’yi aldı. Aldı da ne oldu? Ofansif oyunu hiç beceremeyen Josef de Souza, neden alındığını çözemediğim Karavayev, güçsüz Van Persie, atağa kalkamayan ve orta yapamayan iki beki, topu sokamayan stoperleri, defansı tek başına silkeleyen Varela’ya bir kelepçe takamayan Advocaat’ın takımı maça da çok çabuk havlu attı. Kısa zamanda yepyeni bir takım yaratan Sergen Yalçın’ı kutlayalım ve alkışlayalım. Yabancı meraklılarına güzel dersler veriyor!

F.Bahçe’ye gelince... Başkan Aziz Yıldırım’ın hırsı ve arzusu, bu takıma hiç yansımıyor. Bu umursamaz haliyle de bu takım galiba zirve yarışında “Ben yokum” diyor.

VARELA

Kim aldı, kaça aldı, nasıl aldı, bilemiyorum. Dün sahanın yıldızıydı. F.Bahçe defansını hallaç pamuğu gibi dağıttı. Bu transferi gerçekleştiren kimse onu kutlamak ve alkışlamak lazım.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kayseri’nin attığı ilk golün sonrasında kale arkası tribünündeki seyircinin gol sevinci sırasında bir bölümü sahanın içine düştü. İnanılacak gibi değil. Faciaya böyle davetiye çıkarılır mı, anlayamadım!