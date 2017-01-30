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Fenerbahçe, Vitor Pereira'yı arıyor

Bu sezon 35 puana sahip olan Sarı-Lacivertliler, geçen sezonun 19. haftasında 46 puan toplamıştı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:11:56 Güncelleme: 10:15:27

Yerden yere vurulan ve ‘kovularak’ gönderilen Vitor Pereira’nın çalıştırdığı F.Bahçe, geçen sezon 19 haftada 46 puan toplamıştı ve lider Beşiktaş’ın 1 puan gerisinde ikinci sırada yer almıştı. Advocaat yönetiminde 35 puan alabilen Sarı-Lacivertliler, geçen sezona göre 6 gol fazla atmasına rağmen zirve yarışının çok gerisinde kaldı ve 4 gol de fazla yedi. Pereira’lı dönemde 19 maçta 14 galibiyet alıp sadece 1 kez kaybeden Kanarya, bu sezon aynı süreçte 10 defa kazandı, 4 kez sahadan puansız ayrıldı.

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