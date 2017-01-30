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FUTBOL

Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a cevap

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:20:54

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    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda Siyah-Beyazlı camiaya yönelik kullandığı sözlerin ardından suskunluğunu bozdu. 

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    Yıldırım’ın, “Ricardo Quaresma, avukatı aracılığıyla Fenerbahçe’ye gelmek istedi. Başka oyuncular da var” sözleriyle ilgili olarak konuşan Orman şunları söyledi:

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    “Hep diyorum. Bu tür konuşmaları, atışmaları 14-15 yaşlarında bıraktık."

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