FUTBOL
Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a cevap
30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:20:54 | Güncelleme: 10:26:47
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda Siyah-Beyazlı camiaya yönelik kullandığı sözlerin ardından suskunluğunu bozdu.
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Yıldırım’ın, “Ricardo Quaresma, avukatı aracılığıyla Fenerbahçe’ye gelmek istedi. Başka oyuncular da var” sözleriyle ilgili olarak konuşan Orman şunları söyledi:
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“Hep diyorum. Bu tür konuşmaları, atışmaları 14-15 yaşlarında bıraktık."
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"Kulüp olarak hiçbir zaman suni gündem ve gerilimden beslenmedik."
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"Beşiktaş'ın bir duruşu vardır. Her kulüp ile dostane ilişkilerimiz var. Her gittiğimiz yerde bunu görüyoruz."
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"Salı günü Vodafone Arena’da bu konuyla ilgili olarak daha ayrıntılı açıklamalarda bulunacağım."
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Ligdeki şampiyonluk yarışlarıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Başkan Fikret Orman şöyle konuştu:
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"Bu sene şampiyonluk çok önemli. Mutlaka kazanmak istiyoruz."
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"Üst üste kazanılan şampiyonluk bizi bir anda birkaç kademe yukarılara çıkarır."
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"Yönetimsel olarak futbol sahası dışındaki işimize bakıyoruz. Saha içi tamamen hocamız ve ekibine emanet."
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"Çok tecrübeli hocamız ve kaliteli takımımız var. Şampiyonluk konusunda onlara inancımız tam."
(Fanatik)
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