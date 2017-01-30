Halep'te 5 yıl sonra ilk futbol maçı

Suriye'de yaklaşık 6 yıldır devam eden iç savaşın ardından rejim ve muhalifler arasında sağlanan ateşkeş sayesinde futbol da canlandı. Çatışmalar nedeniyle neredeyse tanınmaz hâle gelen Halep şehri yaralarını sarmaya devam ederken 5 yıl sonra ilk kez bir futbol maçına da ev sahipliği yaptı.

Cumartesi günü Halep şehrinin iki ezeli rakibi El İttihat ve Hürriye takımlarının arasındaki mücadele, keskin kış soğuğuna rağmen halkın büyük ilgisini topladı.

Kurumuş, yeşilden kahverengiye dönmüş ve seyrelmiş çimlerinin yanı sıra duvarlarında savaşın izlerinin ve bombalardan kalan şarapnel parçalarının henüz kaybolmadığı Riayat Al Shabab Stadı'nda oynanan karşılaşmayı El İttihat takımı kazanmayı 2-1 başardı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı maçta taraftarlar takımlarını bayraklar ve tezahüratlar eşliğinde desteklerken sahadaki futbolcuların heyecanı da gözlerinden okunuyordu.

Ligde 6 kez şampiyonluk yaşamış olan İttihat takımının oyuncusu Ömer Hamidi kalbinin yerinden fırlayacakmış gibi attığını belirtirmekle kalmadı; Halep'te beş yıl sonra sahalara dönemin hissettirdiklerini tarifsiz olarak niteledi.

Halep'te yaşanan iç savaşın ardından sahil kentlerinden biri olan Lazkiye'ye taşınmak zorunda kalan Hürriye takımın futbolcularından Firas Al Ahma da kaybetmelerine rağmen eve dönmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Halep'in adını yüceltmek istiyoruz. Evimizde taraftarlarımızın önünde oynamak çok farklı. Ahmet Aşkar

Rejim ve muhaliflerin arasındaki çatışmalardan dolayı Suriye'de futbol maçları Şam ve Lazkiye'de yapılabiliyordu. Rejim ve muhaliflerin arasında sağlanan ateşkesin ardından, Halep'in yanı sıra Homs şehrinde de futbol karşılaşmalarının oynanması bekleniyor. 2007 yılında yapımı tamamlanan 70 bin kişilik Halep Uluslararası Stadyumu böylelikle yeniden eski görkemli günlerine geri dönebilecek.