Ersun Yanal: Trabzonspor Türkiye'ye lazım

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımı tekrar başarılı günlerine kavuşturmanın çabası içresinde olduklarını belirterek, "Trabzonspor'u tekrar başarılı günlere döndürmek istiyoruz. Güçlü ve her zaman yukarıları hedefleyen bir takım oluşturarak, Türk futbolunun önemli bir taşını temsil etmesinin çabası içerisindeyiz. Bu mücadele de sonuna kadar devam edecek" dedi.



"SORUNLAR BUGÜNÜN SORUNLARI DEĞİL"

Ekonomik ve yönetsel sorunların bugünün sorunları olmadığını belirten Yanal, "Yönetim kurulu, başkan ve ekibiyle birlikte buna katılan organlar dahil ciddi bir uğraş veriliyor. Oradaki mücadelenin içinde olmayı hiç düşünemezdim. Her dakikası stresle yaşanan, özellikle devre arasında Trabzonspor'un işlevini yapabilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve diğer kurumlarla yapılan görüşmeler çok karmaşık bir iş. Ama bunun üstesinden geliniyor ve başarılı olunuyor. Çok sıcak ve kaynayan bir yer, hakikaten biz bunu şu ana kadar çok iyi götürdük. En azından hiç bir kırılma, hiç bir gücenme olmadan çok bir birbirine güvenen taraflar olarak bugüne kadar çok iyi geldiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra da çok daha iyi gidecektir. Problem olacağını düşünmüyorum" ifadesini kullandı.



"YÖNETİM KURULU VE BAŞKAN DİRAYETLİ VE İSTİKRARLI BİR DURUŞ SERGİLEDİ"

Sezon başında 18-19 kişiyle kampa gittiklerini hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Yeni transferlerimiz Ağustos ayının 3'ünden sonra gelmeye başladı. Bir anda lig başladı. Ama önemli galibiyetlerle başladık. Bir şeylerin iyi gitmeyeceğinin hem tadını hemde kokusunu alabiliyorsunuz. Bunlar mazeret değil. Ben öncelikle bu konuda dirayetli davranıp istikrarlı bir şekilde duruş sergileyen yönetim kuruluna ve başkana teşekkür ediyorum. Onlar hiç bir şekilde sallanmadı. Camiamız içersinde akil olan, yanımızda olan ve bizi destekleyen önemli isimler vardı. Akil davrandılar. Onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"YOLUN YARISINDAYIZ"

Takım olma yolunda var güçleriyle çalıştıklarını belirten Ersun Yanal, "Hem Avrupa hem de Amerika kıtasında önemli isimleri takip ediyoruz. Kendi içimizde üretmeye çalışıyoruz. Yusuf Yazıcı gibi Castillo gibi genç oyuncularımızı oynatıyoruz. Deneyimli ve tecrübeli oyuncular takıma katıldığında onların aklı da işin içine giriyor. Özellikle biz yolun yarısındayız. Bu takıma ilave olacak ve katılacak, takımı daha da güçlü yapacak çok çalışmamız gereken konular var. Hem ilaveler hem de burada kalan oyuncuların geliştirilmesi için çok yolumuz var" dedi.



"TRABZONSPOR TÜRKİYE'YE LAZIM. FUTBOLA LAZIM"

Trabzonspor'un Türkiye için önemli bir sosyolojik konum taşıdığını vurgulayan Yanal, sözlerine şöyle devam etti: "Trabzonspor'un yaptığı başarıları konuşmaya gerek yok. Herkesin bildiği bir konu. Trabzonspor hep bunun içinde olmalı. Bundan sonra çok önemli şeylerin anlaşıldığını düşünüyorum. Yöntemlerin ve işlerin çok değiştiğini de düşünüyorum. Biz bu işin içersinde ne kadar oluruz. Gücümüzün yettiği yer neresi olur bilemem. Ama bu Trabzonspor için çok önemli bir başlangıçtır. Gelecek için de güzel günler olmasını diliyorum. Çünkü Trabzonspor hem Türkiye'ye hem de futbola lazım. Bu konuda hepimizin biraz daha akil olup biraz daha destek olmasını bekliyorum. Camiamız, taraftarımız, futbolcumuz, yöneticimiz, teknik heyetimiz, medyamız bir arada olmadan büyük yokuşları aşamayız."



"İLLA TRANSFER OLSUN DİYE TRANSFER YAPMAYACAĞIZ"

Transfer olsun diye transfer yapmayacaklarını da belirten teknik adam, "Biz tespit ettiğimiz ve hedefe yöneldiğimiz oyuncular var. Bütün alternatifleri değerlendirip illa transfer yapalım diye bir şey yok. Bunu yapmayacağız. Bu benim stilim de değil. Zaten ben böyle bir transfer politikasını asla benimsemiyorum. Alacağız diye oyuncu almak bize çok şey kazandırmayacak. Doğru düşünelim, planladığımız oyuncuyu alalım. Alamıyorsak almayalım. Planladığımız ve yolculuğa gidebileceğimiz adamı almalıyız. Bunu daha öncede böyle yaptık bugünde böyle yapmalıyız. Trabzonspor'un her kuruşu değerlidir. Çünkü tasarruf transferle olur. En büyük açığı verdiğiniz konu transferdir. Biz böyle bir açık verme konusunda çok cimri davranacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

