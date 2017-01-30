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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:09:10 Güncelleme: 15:11:31

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen idman, basına kapalı yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda 4-1 kaybedilen Kayserispor karşılaşmasında forma giyen futbolcuların, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladığı bildirildi. Diğer oyuncuların ise ısınma, koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptığı kaydedildi. Antrenmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını 1 Şubat Çarşamba günü yapacağı idmanla sürdürecek.

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