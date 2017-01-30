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Medipol Başakşehir'den altyapıya destek

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, giyim sponsoru aracılığıyla altyapılarında bulunan tüm oyuncularına pantolon, mont, ayakkabı, gömlek ve kemer hediye etti

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:49:47 Güncelleme: 15:52:22

Turuncu-lacivertli kulübün Balat'ta bulunan tesislerinde gerçekleştirilen ve altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ömer Faruk Ayvacı, teknik direktör Abdullah Avcı ile kulüp genel müdürü Uğur Şener'in de katıldığı törende, genç futbolculara kıyafetleri teslim edildi.

Törende konuşan Faruk Ayvacı, kulüp olarak altyapıya büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Altyapılar, kulüplerin can damarıdır. Sadece kulüplerin değil, ülke futbolunun da en önemli insan kaynağıdır. Altyapısı sağlam olmayan kulüplerin ayakta kalma şansı yoktur. Biz kulüp olarak bunun farkındayız ve altyapımıza, A takımımız kadar önem veriyoruz. Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın geçtiğimiz aylarda açıkladığı ve altyapımızı A takımımızla birleştirecek olan kompleks ve akademi projemiz de hızla ilerliyor."

Altyapıdaki futbolculara sağlanan imkandan dolayı mutlu olduğunu aktaran Abdullah Avcı ise, "Giyim konusunda biraz titizimdir. Futbol oynarken, 'Gelecekte antrenör olduğum zaman takımımı tek tip giydireceğim.' derdim. Bizim zamanımızda kotlar vardı. Altyapımızı böyle manken gibi görmek çok güzel. Başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum, çocuklarımıza da hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda yöneticiler, Abdullah Avcı ve futbolcular, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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