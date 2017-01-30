Manchester United'ın başarılarının yanı sıra polemikleri ve şikâyetleriyle de ünlü menajeri Jose Mourinho, takımının pazar günü Wigan Athletic karşısındaki FA Cup galibiyetinin ardından Avrupa Ligi ve Lig Kupası ile birlikte gittikçe yoğunlaşacak fikstüründen dert yandı.

26 Şubat günü Lig Kupası finalinde Southampton ile karşılaşacak olan United'ın Manchester City ile aynı tarihte oynamaları gereken derbinin tarihinin yeniden düzenlenecek olmasından yakındı ve yine açıksözlülüğünü esirgemedi.

Bu tamamen saçmalık ve diğer kulüpler için de geçerli. Liverpool 16 maç yapacak, Chelsea 16 maça çıkacak ve hepimiz bu manyaklığın içerisindeyiz. Jose Mourinho

Southampton'un finalden önce 15 gün maç yapmayacağını belirten Mourinho, kendilerinin bu süreçte iki maç yapacak olmalarının en iyi futbol ülkesindeki fikstürün saçmalığı olarak niteledi.

İngiliz basınına yaptığı açıklamalarda Premier Lig yarışındaki şampiyonluk şanslarına da değinen Jose Mourinho bu ihtimali "neredeyse imkânsız" olarak görüyor. Sadece bir sonraki maçı kazanmayı düşünüyoruz ve bir sonraki maçtan galip ayrılmak imkânsız değil diyen Mourinho, Salı günü kapanacak transfer sezonunda Ashley Young'ın da kendisinin tutmak istediği halde takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Premier Lig'de oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan Manchester United böylelikle 2. sıradaki Arsenal ile puan farkını 6'ya kadar düşürmüştü. Mourinho'nun öğrencilerinin önünde Hull City, Leicester City ve Watford'u ağırlayacakları nispeten kolay bir fikstür bulunuyor.