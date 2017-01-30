Bursaspor'da Mutlu Topçu dönemi

Bursaspor, anlaşma sağladığı teknik direktör Mutlu Topçu ile sözleşme imzaladı. Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ve teknik direktör Topçu'nun yanı sıra kulüp yönetim kurulu üyeleri Fatih Pulat, Fatih Korkmaz, Ali Turan, Cem Öztürk ve Sezer Sezgin katıldı.

Başkan Ay, burada yaptığı konuşmada, yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, anlaşmanın Topçu ve Bursaspor'a hayırlı olmasını diledi.

Geçen hafta Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdıktan sonra yeni teknik direktörü belirlemek için 6 gün uğraştıklarını aktaran Ay, "Bursaspor camiasını iyi bilen, şampiyon olduğumuz kadroda yardımcı antrenörümüz olan ve futbolcularımızın bazılarını tanıyan Mutlu hocada karar kıldık. İyi bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Kendisiyle bundan sonra yeni bir sayfa açacağımızı, hedefimiz doğrultusunda çalışacağımızı konuştuk.'' ifadelerini kullandı.

6 AY + 1 YILLIK SÖZLEŞME

Futbolcuların izinli olduğunu, Topçu'nun çarşamba günü takımla çalışmalara başlayacağını belirten Ay, şöyle konuştu:

"Ne kadar çalışkan olduğunu hepimiz biliyoruz. Bundan sonra da Bursaspor için çalışacak. Beraber hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. Bursaspor için en iyisini, en güzelini yapmak için uğraş veriyoruz. Hatta bizim ilk konuştuğumuz Mutlu hocaydı. Bu arada diğer hocalarla da temasta bulunduk fakat biz tekrar Mutlu hoca ile çalışma kararı aldık. Bizimle ücret falan da konuşmadı. Boş mukaveleye imza attı. Kendisiyle 6 ay artı 1 senelik sözleşmeyi imzaladık. Beyaz sayfa açıyoruz. Herkesin bu takımı desteklemesini istiyorum. İnşallah Allah utandırmaz. Yeteri kadar çalışırsak, biz bu işi başarırız. Hocamıza da güveniyoruz. Allah muvaffak etsin.''

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Ara transfer döneminin son gününe girildiğinin hatırlatılması üzerine Ay, "'Transferle ilgili uygun şartlarda olursa bir-iki oyuncu bakıyoruz. Olmazsa da hocamızla görüştük, bu takımla devam edeceğiz." dedi.

Advincula'nın 600 bin dolar karşılığında Meksika’nın Tigres UANL takımına transfer olduğunu, Tomas Necid'i ise 6 aylığına Polonya’nın Legia Varşova takımına kiraladıklarını bildiren Ay, şöyle devam etti:

"Necid'in maaşını onlar ödeyecek. Burada oynayamıyordu. İnşallah orada başarılı bir performans sergiler ve biz de sezon sonunda iyi bir fiyata kendisini satarız. Sane için de Fransa’nın Auxerre takımıyla satın alma opsiyonuyla 200 bin avroya anlaştık. O da gitti. Belki bazı futbolcularımızla da ayrılacağız. Bir şey kesinleşmeden söylemek istemiyorum. İmza aşamasına geldiğinde kamuoyuyla paylaşırız.''

Ivan Ergic ile 2 hafta önce görüştüklerini belirten Ay, "Annesi ameliyat olacak. Şubat ayında geleceği söylendi. Kendisini bekliyoruz. Büyük ihtimalle sportif direktör veya benim danışmanım olacak.'' diye konuştu.

TOPÇU: BÜTÜNLÜK İÇİNDE OLUP HEDEFLERE KOŞACAĞIZ

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Mutlu Topçu, yeşil-beyazlı kulübe hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirterek, "Ben İnegöllüyüm. İnegölspor’da futbol oynadım. Her İnegöllü futbolcunun hedefi Bursaspor’da futbolcu olmaktır. Allah nasip etmedi ama Bursaspor’da şampiyonluk nasip etti. Bugün ise teknik direktörlük nasip etti. Dolayısıyla bunun heyecanı içindeyim.'' şeklinde görüş belirtti.

Bursaspor'un hedeflerinden uzaklaşmadığını vurgulayan Topçu, önlerindeki 15 haftalık süreçte takımı tekrar Avrupa kupalarına taşıyacak bir kadroya sahip olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bunu en iyi şekilde yönlendirecek olan da bizleriz. Bunu yaparken özellikle Vakıfköy’ü vurgulamak istiyorum. Oradaki kaynağı en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Biz bunu şampiyonluk döneminde de yaptık. Bunu yapmalıyız ki Bursaspor’un geleceğini teminat altına alalım. Bunu yaparken taraftarlarımız ile bir bütün olmak zorundayız. O sinerjiyi tekrar oluşturmamız lazım. Bugün itibarıyla önümüzde oynayacağımız Fenerbahçe maçında taraftarı görmek için heyecanlanıyorum. Umuyorum, tekrar bütünlük içinde olup hedeflere koşacağız.''

"OYUN ANLAYIŞIMIZ KABUL ETTİRECEĞİZ"

Mutlu Topçu, oynanan futbolla alakalı taraftarların ve kamuoyunun beklentisinin çok fazla olduğuna işaret ederek, "Bursaspor çok daha iyi, ne yaptığını bilerek rakibe kendi oyun anlayışını kabul ettirmek zorunda. Bunu yapabiliriz. 'Bu takımı böyle buldum, bu transferleri ben yapmadım' mazeretlerini sunmayacağız." şeklinde konuştu.

Takımının modern futbol anlayışını sahaya yansıtacağını anlatan Topçu, "Belki yenilebilir ama herkesin takdirini kazanmış olacaktır. Yenildiğimiz maçlarda bile taraftarımız bize alkış tuttu. Dolayısıyla böyle bir takım oluşturmak zorundayız. Geçmişte de beraber olduğum Gökhan, Recep ve Utku hocamız var. Belki bir hocamız daha olabilir. Yardımcılarımız da gerçek anlamda işlerinin profesyonelleri. İşini en iyi şekilde yapacak profesyonellerimiz var.'' ifadelerini kullandı.

Özellikle devre arası transferinin zorluğuna dikkati çeken Topçu, "Bu dönemde kimse değerli futbolcuları bırakmak istemez. Acele etmemek lazım çünkü Bursaspor’un geleceği söz konusu. Burada değerli oyuncular var. Onların performanslarını yükseltmek gerekiyor. Sezona iyi başlayan bir grup var elimizde. Kaptanlar Batalla ve Harun ile görüştüm. Onlar eksik olan yönleri benden daha iyi biliyorlar. Bursaspor’un istenilen performansı göstereceğinden kimsenin şüphesi olmasın.'' yorumunu yaptı.

"RAKİBİNE BOYUN EĞEN BİR SİSTEM OLMAZ

Tribünden izlediği Medipol Başakşehir maçında Bursaspor'u nasıl bulduğu sorusuna Topçu, şöyle cevap verdi:

''Çok samimi söyleyeyim çok iyi bulmadım. Bursaspor'un böyle oynamaması lazım. Rakibine boyun eğen bir sistem olmaz. Mücadele ediyoruz ama yeterli değil. Bu mücadeleyi sadece defansif anlamda yapmamalıyız. Sadece kendi yarı alanında top oynanmaz. Rakibin sahasında da oynamalıyız. Sadece Batalla’ya bağlı sistem olmaması lazım. Batalla’ya önlem alındığında takım üretemiyor. Çok yönlü atak sistemi geliştirmemiz gerekiyor. Fenerbahçe maçıyla çok farklı bir Bursaspor’u herkes görecektir. En kötü, sezon sonunda Avrupa Kupalarına katılmak zorundayız.''

Ivan Ergic'in sevdiği bir arkadaşı olduğunu dile getiren Topçu, ''Onun burada olması beni de mutlu eder. Önümüzdeki haftalarda durumu kesinlik kazanacak. Onun burada olması bizi güçlendirecektir. Bilgi ve birikiminden yararlanılacaktır. Umarım gerçekleşir. Beraber çalışmaktan çok mutlu oluruz.'' değerlendirmesinde bulundu.