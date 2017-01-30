Aykut Kocaman'dan hakem isyanı!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında lider Beşiktaş, Vodafone Arena'da Atiker Konyaspor'u 5-1 mağlup etti.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Kocaman'ın maç sonu açıklamaları:

"Ağır bir skor oldu. Kaybetme ihtimalimiz yüksek gözüküyordu. Bu kadar ağır farklı skoru beklemiyorduk. 20 dakikalık periyot bizim için sıkıntılı geçecekti. Burayı kazasız geçebilirsek oyunu kontrol altına alma ihtimalimiz vardı. Tahminlerimiz içerisinde olan hızlı oyunlarında golu buldular. 2. gol herşeyi berbat etti. İkinci gol net bir faulden sonra geldi. İkinci golden sonra topu biraz daha Beşiktaş kalesine getirmeye başladık. Devrenin sonunda yüzde yüz penaltımız verilmedi. Maçı nasıl çevireceğiz? İkinci yarıya nasıl agresifleşebiliriz diye düşündük ve golü yedik. Beşiktaş kazanması anormal değil. Bu akşam hakem faciası oldu. Bu sene bunu çok yaşıyoruz. Ne desek boş... Kötü hakemler mesleğimi biraz daha erken sonlandırmam için bana yardımcı olacaklar" dedi.