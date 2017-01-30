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Kemal Özdeş
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Kemal Özdeş: "Maça 1-0 geride başladık"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Çok fazla pozisyona girdik mi hayır ancak daha doğru oynadık" dedi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 23:44:11 Güncelleme: 23:46:10

Adanaspor karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyet sonrası değerlendirmelerde bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Düşüncemiz Adana'dan 3 puan alarak üst sıralara yaklaşmaktı ama Adanaspor kazandı. Olduğumuz yerde puan aralığı biraz daha daraldı. Maça 1-0 geride başladık. Pozisyonu hatırlıyorum bizim kontrolümüzde olan bir topta baskı yedik. Uzaklaştırmamız gerekirdi, uzaklaştıramadık. Daha sonrasın 45 dakika oyunda vardık. Çok fazla pozisyona girdik mi hayır ancak daha doğru oynadık. Yenilen ikinci golde takımımın gardının düşmesine neden oldu. Üç ofansif oyuncu değiştirmek zorunda kaldık. Daha sonrasında Adanaspor daha özgüvenli oynamaya başladı skoru daha da arttırabilirlerdi. Ancak skor ne olursa olsun maçı sonuna kadar kovalamak gerekiyor kaybettik ve telafi etmek durumundayız. Takımım bu kalite de bir takım. Adanaspor'u ise tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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