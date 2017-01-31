Şenol Güneş'ten Aziz Yıldırım sorusuna cevap

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Şenol Güneş "Uyumlu, alanı daraltan iyi bir takım bekliyorduk. Farklı kazanmamız onların kötü olduğunu, ve bizim için de her şeyin iyi olduğunu göstermez. Oyuna tamamen hakimdik, bütün oyuncular katkı yaptı. Bizim için güzel bir akşam oldu. İlk yarıda düşündüklerimizi sahaya yansıttık. Hücumda iki kanadı kullanma, ters toplarla atak yapma ve kaybettiğimiz toplarda baskı yapma konusunda ortaya koyduklarımız sevindirici. 2-0'dan sonra top kayıplarında hatalarımız oldu. Savunmamız iyi değildi. İkinci yarı bunu düzelttik. Savunmayla başladık ama rakibin gelişi düşündüğümüz gibi oldu. Çıkışta gol bulma düşüncemiz vardı. Cenk'in golüyle de oyun koptu" dedi.



"İLK 11 DİYE BİR ŞEY YOK"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son maçlarda aynı kadroyla sahaya çıkmasıyla alakalı gelen bir soruya şöyle cevap verdi:

"İlk 11 diye bir şey yok. Oyuncular değişebilir. Bugünkü kadro yarın belki değişebilir. Formuna, performansına, sakatlığına ve maça göre de değişebilir. Çıkarabilecek en iyi 11'i çıkardık. Eldeki oyuncularla en iyisini çıkarmaya çalışıyoruz. İlk değişikliği Atiba ile yapmak istiyordum. Talisca'nın olağanüstü pas hataları sonrası değişikliği onunla yaptım. Atiba hiç başlamayabilirdi. Sakatlığı ciddi boyutta olmadığı için oynadı. Antrenmana çıkanın oynama şansı vardır, antrenmana çıkmayan da oynama şansı bulamaz."



"CENK'İN DAHA ÇOK KOŞMASI, HAREKETLİ OLMASI GEREKİYOR"

Karşılaşmada hat-trick yapan Cenk Tosun hakkında da övgüyle bahseden tecrübeli teknik adam, "Cenk daha iyisini yapan bir oyuncu. Yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bugün iyiydi, daha iyi de olabilir. Potansiyeli var. Daha çok koşması, hareketli olması gerekiyor. Takım için de 'mükemmel' dersek duvara vururuz. Yarınki maç daha zor olabilir" ifadelerini kullandı.



"TALİSCA ÖYLE TOP KAYIPLARI YAPTI Kİ KALİTESİNE YAKIŞMIYOR"

Takıma devre arasında katılan yeni transfer Ryan Babel'in performansının sorulması üzerine Güneş, "Günlerce çalışıyoruz ki doğru yapalım. Bu maçta da eksikler vardı. Talisca öyle top kayıpları yaptı ki kalitesine yakışmıyor. Üst seviyedeki oyuncuların üst seviye oynamaları lazım. Hatalara göz yumabiliriz ama sindiremeyiz. Babel gayet iyiydi. Bütün oyuncular iyiydi" şeklinde konuştu.



AZİZ YILDIRIM SORUSU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamalarda ilgili gelen soruya ise, "Birbirini ayrıştıran, propaganda yapılan konulardan kaçmaya çalışıyorum. Seyircimiz takıma destek vermeye çalışıyor. Olumsuzluk varsa doğru bulmam. Hiçbir kulüp başkanına olumsuz tezahürat yapmasınlar. Taraftarların olumlu olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı bu. Başkaları sorun çıkarıyor, hiç ilgisi olmayan kişiden çözüm arıyoruz" ifadelerini kullandı.



SAYGI DUYUYORUM

Bir pozisyonda ceza sahası içerisinde Dusko Tosic'in pozisyonuna, "Penaltı" diyen Aykut Kocaman'ın açıklamalarının hatırlatılması üzerine Şenol Güneş, şöyle konuştu:

"İzlediğimde topun dizine vurduğunu gördüm. Faul dediği pozisyon faul değildi. Üç maçtır hakemlerin bizim lehimize olduğunu görmedim. Konuşmak istemiyorum. Son üç maçta hak etmediğimizi düşünüyorlarsa saygı duyuyorum. Saha içinde kalmaya çalışacağım. Hep gerginlikten bahsediyoruz. İnsanlarımızı ayrıştırıyoruz."

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