Onur Kıvrak: "Yeni stadımız Medical Park Arena'da kaybetmeyiz"

Süper Lig’in ikinci yarısına harika bir başlangıç yapan Trabzonspor’da yeni stada hayran kalan kaptan Onur Kıvrak, “Pazar günü bu statta rakip kim olursa olsun şansı yoktu. Bana göre MP Arena’da maç kaybetmeyiz. Çok güzel bir stat olmuş. Emeği geçen herkesin eline sağlık” diye konuştu.



Başarılı kaleci, “200. maçımda, yeni stadımızda kazanmak harika oldu. O soğuk havada tribünleri dolduran taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Özellikle Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında 41 bin seyirciyle tribünleri tamamen dolu bekliyoruz. G.Saray’ı da, Beşiktaş’ı da yeneceğiz. MP Arena’dan çıkış yok” ifadelerini kullandı.



‘GÜZEL GÜNLER ÇOK YAKIN’

Onur, “Hedefimiz ilk 4 ve Avrupa kupaları. İlk yarıda çok kötü sonuçlar aldık, bize yakışmıyordu. Ama yeni transferler ve yeni stadımızla ortaya bambaşka bir Trabzonspor çıktı. Ersun Hocamızın da hakkını verelim. Gece-gündüz bizle birlikte. Trabzonsporlular’ın seviniyor olduğunu görmek beni mutlu ediyor, güzel günler çok yakın” diyerek sözlerini noktaladı.



HABERTÜRK SPOR / Haluk AYYILDIZ





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