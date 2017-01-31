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PARANIN NE ÖNEMİ VAR MÜHİM OLAN BAŞARI!

Bu arada Galatasaray'da sezon başından bu yana yaklaşık 6 aydır transfer taksitlerini ve maç başı ücretlerini alamayan futbolcular, yaşanan tüm ekonomik sıkıntılara rağmen, rakiplerini imrendirecek bir performansa imza atıyorlar.