31 Ocak 2017 Salı, 01:03:38 | Güncelleme: 09:29:30
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HABERTÜRK SPOR
Galatasaray'ın en çok tartışılan ismi olan Jan Olde Riekerink gösterdiği performansla Cimbom’un son dönemdeki yabancı hocalarına nal toplattı!
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Hollandalı teknik adam, ligde topladığı puanlarla 2007-2008 sezonunda G.Saray’ı çalıştıran Karl Heinz Feldkamp’tan sonra en başarılı yabancı çalıştırıcı oldu.
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G.Saray’ın şampiyonlukla tamamladığı 2007-08 sezonunda ilk 28 hafta takımın başında bulunan Alman hoca, 61 puanla 2.17 puan ortalamasını tutturmuştu.
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Taraftarın “Riekerink Bey” lakabıyla onurlandırdığı teknik adam, ligde 19 maçta 39 puan kazanarak, 2.05 ortalama yakalamayı başardı.
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Riekerink böylece Skibbe, Rijkaard, Hagi, Mancini ve Prandelli gibi önemli yabancı teknik adamları geride bırakmayı başardı.
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İtalyan hocalar Prandelli ve Mancini 1.9 puan ortalaması yakalarken, Frank Rijkaard 1.8’de, Michel Skibbe 1.7’de kaldı.
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Yabancılar arasında en başarısız isim ise 18 maçta 1.16 ortalaması bulunan G.Saray’ın oyuncu efsanesi Gheorghe Hagi oldu.
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PARANIN NE ÖNEMİ VAR MÜHİM OLAN BAŞARI!
Bu arada Galatasaray'da sezon başından bu yana yaklaşık 6 aydır transfer taksitlerini ve maç başı ücretlerini alamayan futbolcular, yaşanan tüm ekonomik sıkıntılara rağmen, rakiplerini imrendirecek bir performansa imza atıyorlar.
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Kulübün yaşadığı ekonomik sıkıntı sebebiyle kendilerine para yerine senet verilen ancak vadesi gelen senetlerin karşılığında yine elleri boş kalan futbolcular, yönetimin kendilerine verdiği ‘Galatasaray’da kimsenin alacağı kalmaz’ sözü üzerine morallerini en yüksek seviyede tutarak, başarıyla mücadeleyi sürdürüyorlar.
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Bu durum yönetim kanadının da takdirini topluyor. Florya’dakiler ise umutla yönetimin bir an evvel Emlak Konut’la yapılan anlaşmayı nakde çevirmesini ve toplam 20 milyon Euro’yu bulan alacakların ödenmesini bekliyor.