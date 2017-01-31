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FUTBOL

Yok artık Riekerink!

31 Ocak 2017 Salı, 01:03:38

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    HABERTÜRK SPOR

    Galatasaray'ın en çok tartışılan ismi olan Jan Olde Riekerink gösterdiği performansla Cimbom’un son dönemdeki yabancı hocalarına nal toplattı!

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    Hollandalı teknik adam, ligde topladığı puanlarla 2007-2008 sezonunda G.Saray’ı çalıştıran Karl Heinz Feldkamp’tan sonra en başarılı yabancı çalıştırıcı oldu.

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    G.Saray’ın şampiyonlukla tamamladığı 2007-08 sezonunda ilk 28 hafta takımın başında bulunan Alman hoca, 61 puanla 2.17 puan ortalamasını tutturmuştu.

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