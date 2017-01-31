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FUTBOL

Mehmet Ekici'den Beşiktaş'a şok tavır!

31 Ocak 2017 Salı, 01:12:02

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    HABERTÜRK SPOR

    Transfer döneminin büyük balığı Mehmet Ekici, Fenerbahçe’ye gitmek için kadro dışı kalmayı göze almış ve bir süredir takımdan ayrı çalışmaya başlamıştı.

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    Kendisini isteyen Beşiktaş’ı reddeden 27 yaşındaki orta saha, Siyah-Beyazlı kurmaylarla son bir görüşme dahi yapmadı.

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    Beşiktaş heyeti, cumartesi günü öğleden sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gelirken, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Ekici’yi de toplantıya çağırdı.

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