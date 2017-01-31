Fenerbahçe yönetiminden futbolculara olay suçlama!
31 Ocak 2017 Salı, 01:40:45 | Güncelleme: 07:30:42
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HABERTÜRK SPOR / AHMET SELİM KUL
Başakşehir galibiyeti sonrası yarışa yeniden ortak olan Fenerbahçe, Kayseri’de hem umutları tüketti hem de şampiyonluk şansını adeta mucizelere bıraktı.
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Alınan 4-1 mağlubiyet yönetimi çileden çıkarırken, Sarı-Lacivertli kurmayların hedefinde futbolcular vardı.
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Skor için “Utanç verici” ve “Skandal” yorumunu yapan yöneticiler, takımın maç seçtiğini vurguladı...
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Büyük karşılaşmaları kazanıp Anadolu takımlarına karşı ciddi konsantrasyon sıkıntısı yaşayan oyuncuların, ruhsuz bir futbol ortaya koyduğu belirtilirken, takımın taktik disiplinden uzak bir görüntü sergilediği ifade edildi.
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Takım boyunun çok uzun olduğunun altını çizen yöneticiler, bu durumun büyük sorunlara yol açtığını söylediler.
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İlk yarının son dakikasında Mehmet Topal’ın sakatlandığı pozisyonda yaşananların takımdaki atmosferi net şekilde özetlediğini belirten kurmaylar, “Beşiktaş ve G.Saray’da haklı olsunlar, olmasınlar futbolcular her şeye itiraz ediyorlar.
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Bizim futbolcularda birlik yok. Mehmet Topal kafasına darbe aldı, 1 kişi itiraz etmedi, yanına sadece Kayserili futbolcu gitti. Bu olay her şeyi anlatıyor” ifadelerini kullandı.
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Yöneticiler, 3 puanlı sistemde her şey mümkün olsa da F.Bahçe’nin gerçek hedefinin bundan sonra Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası olduğu görüşünde birleştiler.
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AZİZSİLİN YETMEDİ Başkan Aziz Yıldırım, cumartesi yapılan Divan Kurulu’nun ardından takıma birlikte Kayseri’ye gitmişti.
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O akşam oyuncularla toplantı yapan ve maçın önemini anlatan Aziz Yıldırım; Salih, Lens ve kaptan Volkan’la özel olarak görüştü...
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Fakat başkanın çabası ve takıma motive etmek için yaptığı hamleler galibiyet için yeterli olmadı.
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Futbolcular maç sonu Yıldırım’ın yüzüne bile bakamadı.
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KALKAVAN'A LENS TEPKİSİ Dick Advocaat, deplasman dönüşü yönetimle ağır mağlubiyetin sebeplerini masaya yatırdı.
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Hollandalı hoca, rakibin sert bir oyun sergilediğini fakat kendi oyuncularının da buna izin verdiğini söyledi.
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Bu duruma hak veren ve hakem etkenine dikkat çeken yöneticiler, "Lens’i faul yaparak durdurdular. Hakem de buna müsaade etti.
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Onun savunan Hakan Aslantaş sarı bile görmedi” diyerek hakem Mete Kalkavan’a tepki gösterdi.