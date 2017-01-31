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FUTBOL

Fenerbahçe yönetiminden futbolculara olay suçlama!

31 Ocak 2017 Salı, 01:40:45

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    HABERTÜRK SPOR / AHMET SELİM KUL

    Başakşehir galibiyeti sonrası yarışa yeniden ortak olan Fenerbahçe, Kayseri’de hem umutları tüketti hem de şampiyonluk şansını adeta mucizelere bıraktı.

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    Alınan 4-1 mağlubiyet yönetimi çileden çıkarırken, Sarı-Lacivertli kurmayların hedefinde futbolcular vardı.

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    Skor için “Utanç verici” ve “Skandal” yorumunu yapan yöneticiler, takımın maç seçtiğini vurguladı...

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